الصين لا تنوي تخفيض قيمة "اليوان" لدعم الصادرات

الشارقة 24 – وام:

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أن بلاده لن تنخرط في تخفيض العملة التنافسي، ولن تضعف قيمة اليوان من أجل تعزيز الصادرات.

وتابع لي كه تشيانغ، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة تيانجين بشمال الصين، أن الصين ستلتزم بإصلاح سعر الصرف الموجه للسوق.

وأوضح أن تخفيض قيمة العملة في اتجاه واحد سوف يضر أكثر مما ينفع اقتصاد الصين، مشيراً إلى أن بلاده ستوسع من الوصول إلى الأسواق أمام الشركات الأجنبية وتضمن المنافسة العادلة.

وكشف عن أن تخفيض الضرائب والرسوم سيكون محور السياسة المالية الصينية الأكثر استباقية، بالإضافة إن تخفيف صعوبات التمويل بالنسبة للشركات سيكون أمراً أساسياً في الوقت نفسه مع الحفاظ على الحذر في السياسة النقدية والسيولة بشكل معقول، مؤكداً على ضرورة العمل على حماية الملكية الفكرية بحزم والتصدي للانتهاكات المحلية والأجنبية.