فنزويلا تبدأ عامها الدراسي الجديد بفصول خاوية

الشارقة 24 – رويترز:

شهدت المدارس في فنزويلا تغيب نسبة كبيرة من التلاميذ، وأرجع المعلمون الأمر إلى عدم قدرة الأسر على الإنفاق على تعليم أطفالها وشراء الأدوات المدرسية والوجبات.

وفي مدينة كاوكاجوا الريفية الفقيرة التي تبعد بنحو 75 كيلومتراً عن العاصمة كراكاس، حضر 3 تلاميذ فقط في إحدى المدارس الابتدائية من إجمالي 65 تلميذاً سجلوا للعام الجديد.

ورغم أن الفصول الدراسية تستغرق أسابيع حتى يواظب جميع التلاميذ على الحضور، إلا أن المعلمين قالوا إن نسبة الغياب كانت كبيرة بشكل ملحوظ هذا العام.

وأوضحوا أن معظم التلاميذ يتغيبون بسبب نقص الطعام، وأضافوا أنهم يشجعونهم على الحضور لكن آباءهم يقولون إن أطفالهم لم يستطيعوا الحضور لعدم قدرتهم على شراء الزي المدرسي والأدوات المدرسية.

ولم ترد وزارة التعليم على طلب للتعليق على الأمر.

وينهار اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك، في ظل انخفاض أسعار النفط ونظام اشتراكي متداعي ترك الملايين يعانون لإيجاد السلع الغذائية الأساسية ودفع مئات الآلاف للتدفق على الدول المجاورة بحثاً عن حياة أفضل.

وحد التدني المستمر في مستوى وسائل النقل العام من تنامي الأنشطة المتعلقة بالدراسة مثل توصيل البضائع ونقل الأطفال إلى المدارس.

ويقول الرئيس نيكولاس مادورو إن بلاده ضحية حرب اقتصادية يقودها خصومه السياسيون بدعم من الولايات المتحدة.