بحثت "التطورات النقدية"

الإمارات تشارك باجتماع "محافظي المصارف المركزية" بالأردن

  • الثلاثاء 18, سبتمبر 2018 في 11:55 م
  • خلال مشاركة الإمارات في الدورة الـ 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية بالأردن
    خلال مشاركة الإمارات في الدورة الـ 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية بالأردن
بحثت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في الدورة الـ 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي انعقدت في الأردن، التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الدول العربية.
الشارقة 24 – وام:
 
شارك معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في الدورة الـ 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي انعقدت في الأردن.
 
وأكد الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، خلال الاجتماع الذي حضره فيصل أحمد آل مالك، المستشار بسفارة الدولة في عمّان، أن البنوك المركزية العربية مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في الحد من المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيداً بما حققته السلطات النقدية العربية، من تقدم ملحوظ في مواكبة التطورات المصرفية والمالية العالمية.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من المواضيع المهمة، كالتطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الدول العربية وغيرها.