الإمارات تشارك باجتماع "محافظي المصارف المركزية" بالأردن

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في الدورة الـ 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي انعقدت في الأردن.

وأكد الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، خلال الاجتماع الذي حضره فيصل أحمد آل مالك، المستشار بسفارة الدولة في عمّان، أن البنوك المركزية العربية مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في الحد من المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيداً بما حققته السلطات النقدية العربية، من تقدم ملحوظ في مواكبة التطورات المصرفية والمالية العالمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من المواضيع المهمة، كالتطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الدول العربية وغيرها.