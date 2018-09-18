اختيار سعيد الرميثي رئيساً للجنة الاقتصادية بمنظمة "الحديد" العالمية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت منظمة الحديد والصلب العالمية، اختيار الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيساً للجنة الاقتصادية بالمنظمة لمدة عامين، وذلك للفترة من 2018 إلى 2020.

ويأتي اختيار الرميثي في هذا المنصب العالمي المرموق، ليكون بذلك أول عربي يتولى منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا تضم أكثر من 170 عضواً يمثلون أغلبية منتجي الحديد والصلب على مستوى العالم .

ويشغل الرميثي منصب عضو مجلس إدارة المنظمة منذ العام 2013، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد.