645 مليار درهم تجارة دبي الخارجية في النصف الأول 2018

الشارقة 24 – وام:





دعمت دبي نموها الاقتصادي بإنجاز جديد يظهر مدى قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات؛ إذ عززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها المستمر لتصل قيمتها في النصف الأول من العام 2018، إلى 645 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات درهم مقارنة بالنصف الأول من العام 2017.

وسجلت تجارة إعادة التصدير نمواً قوياً مرتفعة بنسبة 14% تمثل زيادة بواقع 24 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 203 مليارات درهم، ما يؤكد دور دبي كمركز إقليمي وعالمي لإعادة التصدير، فيما بلغت قيمة الواردات 377 مليار درهم والصادرات 65 مليار درهم.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بالأداء المتميز لتجارة دبي الخارجية غير النفطية، خلال النصف الأول من العام 2018، وأكد أنه يبرهن على نجاح المبادرات الحكومية في دعم وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، تأكيداً لمواصلة التقدم السريع في تحقيق الريادة العالمية ضمن مختلف المجالات.