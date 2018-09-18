الخطوط القطرية تعلن عن خسائر بـ 69 مليون دولار

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل خسائر بقيمة 69 مليون دولار في سنتها المالية الممتدة بين الأول من إبريل 2017 إلى 31 مارس 2018، بسبب تداعيات أزمة نظام الدوحة، مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، بسبب دعم قطر للإرهاب.

وذكرت المجموعة في بيان نشرته على موقعها، أن العام المالي الأخير هو أكثر الأعوام صعوبةً وتحدياً في تاريخ الناقلة، وأن إجراءات الدول الأربع ضد نظام قطر تسبّب بانخفاض الإيرادات بشكل مباشر، حيث تأثرت نسبة المقاعد المشغولة على الرحلات المغادرة بنسبة 19%.

وذكرت، أن الأزمة مع الدول الأربع أجبرتها على إغلاق 18 وجهة، خلال السنة المالية الماضية.

وكانت الخطوط الجوية القطرية، قد أعلنت العام الماضي، أن صافي أرباحها في السنة المالية 2016-2017 ارتفع نحو 22% ليبلغ 540 مليون دولار، وذلك قبل اندلاع الأزمة.