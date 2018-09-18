الأخضر والأحمر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة الثلاثاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع، في جلسة يوم الثلاثاء، وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي وسط هبوط في أداء غالبية القطاعات والأسهم، ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2742.98 نقطة، وكان هذا الانخفاض نسبته 0.33%، بينما ارتفعت السوق السعودية وسط ارتفاع لغالبية قطاعاتها ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 7643.40 نقطة لتربح ما نسبته 0.44%، فيما سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.13% لتقفل عند مستوى 4339.18 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

وصعد مؤشر السوق البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والاستثمار لتقفل عند مستوى 1340.06 نقطة، وسجل مؤشر السوق العمانية العام تراجعاً ملحوظاً وصولاً إلى مستوى 4495.69 نقطة، وكان هذا التراجع بنسبة 0.45% في ظل تراجع كافة القطاعات، وأخيراً ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.34%، لتقفل عند مستوى 2005.16 نقطة بدعم من قطاع المال.

سوق دبي تستمر في سلسلة تراجعها

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تراجع غالبية القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.15 نقطة أو ما نسبته 0.33% ليقفل عند مستوى 2742.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 267.9 مليون سهم بقيمة 241 مليون درهم نفذت من خلال 3232 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.94%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.25%.

وسجل سعر سهم Orascom Constructions أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.80% وصولاً إلى سعر 7.60 درهم، تلاه سهم ديار للتطوير بنسبة 5.44% وصولاً إلى سعر 0.446 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة تراجع بواقع 4.24% وصولاً إلى سعر 4.07 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.12% وصولاً إلى سعر 0.861 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55.6 مليون سهم، تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 37.3 مليون سهم، كما احتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 41.9 مليون درهم، تلاه سهم دير للتطوير بواقع 70 مليون درهم.





مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.44%





ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط ارتفاع غالبية القطاعات وتعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 33.75 نقطة أو ما نسبته 0.44% ليقفل عند مستوى 7643.40 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 124.3 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 99 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 71 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات المرتفعة بنسبة 4.34%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.61%، في المقابل تصدر قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.87%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%.

وسجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.38% وصولاً إلى سعر 23.00 ريال، تلاه سهم ساكو بنسبة 4.57% وصولاً إلى سعر 71.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89% وصولاً إلى سعر 35.00 ريال، تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 4.09% وصولاً إلى سعر 13.60 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28.6 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 13.7 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 360.3 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 281 مليون ريال.

محطة حمراء للسوق الكويتية للتراجع 0.13%

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.75 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 5339.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 32.5 مليون سهم بقيمة 17 مليون دينار نفذت من خلال 3070 صفقة.

وسجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.99% وصولاً إلى سعر 0.205 دينار، تلاه سهم جي أف أتش بنسبة 0.51% وصولاً إلى سعر 0.0995 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 1.71% وصولاً إلى سعر 1.034 دينار، تلاه سهم المتكاملة بنسبة 1.31% وصولاً إلى سعر 0.827 دينار.

واحتل سهم وطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.2 مليون سهم، تلاه سهم بيتك بواقع 5.9 مليون سهم، كما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.2 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 3.5 مليون دينار.

ارتفاع طفيف في السوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والاستثمار، وكان هذا الارتفاع بواقع 1.08 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1340.06 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 13.36 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.75 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.45 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.68% وصولاً إلى سعر 1.020 دينار، تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.82% وصولاً إلى سعر 0.280 دولار، وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.97% وصولاً إلى سعر 1.020 دينار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.91% وصولاً إلى سعر 0.436 دينار.

واحتل سهم مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 6.7 مليون سهم، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 5.1 مليون سهم.

خسائر في السوق العمانية بضغط من كافة القطاعات

تراجع مؤشر السوق العمانية بشكل ملموس في تعاملات، يوم الثلاثاء، بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4495.69 نقطة خاسراً 20.25 نقطة أو ما نسبته 0.45%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 458 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، وتراجعت أسعار أسهم 14 شركة، واستقرت أسعار أسهم 18 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.00%.

وسجل سعر سهم الشرقية لتحلية المياه أعلى نسبة تراجع بواقع 2.61% وصولاً إلى سعر 2.750 ريال، تلاه سهم الوطنية العمانية للهندسة بنسبة 2.42% وصولاً إلى سعر 0.169 ريال، وسجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.56% وصولاً إلى سعر 0.114 ريال، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بنسبة 1.63% وصولاً إلى سعر 0.121 ريال.

واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم أريدو بواقع 867.7 ألف سهم، كما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 631.9 ألف ريال، تلاه سهم أريدو بواقع 458.8 ألف سهم.

قطاع المال يقود السوق الأردنية للارتفاع

ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، بعد أداء إيجابي لقطاعاتها الثلاثة وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 2005.16 نقطة بأرباح نسبتها 0.34%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون دينار نفذت من خلال 1875 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة، واستقرار أسعار أسهم 42 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.56%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.

وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سهم الشرق العربي للاستثمارات العقارية بنسبة 6.54% وصولاً إلى سعر 1.14 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سهم الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 6.25% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار.

واحتل سهم الأردنية لصناعة الأنابيب المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 251.6 ألف دينار، تلاه سهم مناجم الفوسفات الأردنية بواقع 239.8 ألف دينار.