نجلاء المدفع تؤكد دعم "شراع" لمشاريع ذوي الإعاقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكدت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، مشاركة المركز في ملتقى ريادة الأعمال للجميع، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لدعم فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة المهمة في المجتمع، لقدرتهم على العمل والمبادرة والإنجاز والتميز، نظراً لامتلاكهم القدرة على الإبداع، بتسخير إمكاناتهم وطاقاتهم التي تستحق أن تبصر النور، في مختلف مجالات العمل والإنتاج والحياة، ومن بينها ريادة الأعمال.

وأوضحت المدفع، أن الملتقى مبادرة جديدة تؤكد وقوف "شراع" الدائم إلى جانب الأشخاص من ذوي الإعاقة، نتعلم منهم ونعلّمهم ونتبادل المعلومات والأفكار والتجاري لنطورها معاً ونحولها إلى وعي ومعرفة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في عالم ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتي ليؤكد أن كل فرد طموح سواء في الإمارات أو خارجها، يمكنه أن يصبح رائداً ناجحاً للأعمال، بغض النظر عن وضعه البدني والصحي والعملي، بالعزيمة القوية والإرادة والثقة والتصميم والتخطيط والعمل الجاد والدعم اللازم من المجتمع، بمختلف مؤسساته العامة والخاصة والأهلية.