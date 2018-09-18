غرفة الشارقة تنظم ملتقى ريادة الأعمال للجميع

الشارقة 24:

أعلن سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إضافة فئة جديدة إلى فئات جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، تحت اسم "جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة"، ليرتفع عدد فئات الجائزة إلى 8 فئات بدءاً من دورة العام المقبل.

وكشف سعادته عن عزم غرفة الشارقة تنظيم "ملتقى ريادة الأعمال" بوتيرة سنوية منتظمة، كمبادرة تهدف إلى دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وإيلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من دور الغرفة باعتبارها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الإمارة والتزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.

وأكد سعادة العويس، أن إطلاق هاتين المبادرتين يأتي انسجاماً مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز الثقة المتنامية في قدرات وإمكانات الأشخاص من ذوي الإعاقة، وإعطاء دفع وزخم إضافي لمشاريع ريادة الأعمال في إمارة

الشارقة، وفتح مجالات الاستثمار أمام جميع رواد الأعمال بما فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب، وفق "رؤية الإمارات 2021" والأجندة الوطنية التي تهدف إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.

فرص واعدة للجميع

جاء ذلك في افتتاح ملتقى ريادة الأعمال للجميع، الذي نظمته غرفة الشارقة في مقرها، يوم الثلاثاء، تحت شعار "ملتقى ريادة الأعمال - فرص واعدة لذوي الإعاقة"، وحضره سعادة عبد الله سلطان العويس، ورغدة تريم عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، ومنى عبدالكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكيم سو هان مدير مركز المؤسسات التجارية لذوي الإعاقة في جمهورية كوريا الجنوبية، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ومريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة، وحشد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والاقتصادية، وأكثر من 200 أغلبهم من ذوي الإعاقة.

مدينة صديقة لذوي الإعاقة

وأكد محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، أن مبادرة الغرفة بتنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرصها الدؤوب على إطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة، ولرواد الأعمال من جهة ثانية، ولرواد الأعمال من ذوي الإعاقة من جهة ثالثة، لأنهم الأولى بالدعم والرعاية والمساندة وإفساح المجال أمامهم، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات وتعزيز مقومات الحياة السعيدة لهم.

وأوضح أمين، أن إطلاق هذه المبادرة جاء انسجاماً مع دور الغرفة واستراتيجيتها باعتبارها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، والتزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، التي تندرج جميعها في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والتي كان من بين أبرز وأحدث نتائجها حصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر" من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين قبل أيام قليلة، وهو إنجاز نوعي جديد نعتز ونفتخر به، كونه يُضاف إلى رصيد الإنجازات المحلية والدولية التي حققتها الإمارة على مدى 47 عاماً، على صعيد تفعيل مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع ودمجهم ومنحهم كامل حقوقهم، من خلال تسخير الإمكانات وتذليل الصعوبات من أجل التيسير على هذه الفئة المهمة من المجتمع.

اهتمام خاص

واعتبر مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، أن دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة مسألة اقتصادية بالغة الأهمية، إلا أن المحور الأهم في هذا الملتقى هو الشريحة الاجتماعية المستهدفة، والمتمثلة في الأشخاص من ذوي الإعاقة، مضيفاً أن دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، توليان اهتماماً كبيراً بالأشخاص من ذوي الإعاقة، لأن رعايتهم متأصلة في ديننا الإسلامي الحنيف، وفي النهج الإنساني لقيادة الإمارات وشعبها، وذلك منذ قيام اتحاد دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى يومنا هذا، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة شريحة مهمة في مجتمعنا وفي كل المجتمعات وتستحق كل الدعم والرعاية والاهتمام.

مزيد من الدعم

وتابع المدير العام بالوكالة، لقد أولت دولة الإمارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عناية ودعماً مستمرين، في ظل القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، نظراً لقدرته العالية على دعم الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في إمداد سوق العمل بفرص التوظيف لاسيما لفئة الشباب، وذلك من خلال تهيئة البيئة الحاضنة والأطر التشريعية اللازمة والصناديق المالية الداعمة لتطور هذا القطاع وازدهاره وضمان نموه بشكل مستدام، وهو ما عزّزته غرفة الشارقة، بإطلاق العديد من المشاريع الداعمة لريادة الأعمال ولأصحاب المشاريع والصغيرة والمتوسطة في مجالات التدريب والتأهيل والتمويل ومساعدتهم على دخول سوق العمل وتأسيس مشاريعهم الريادية الخاصة، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة إلى المستثمرين الشباب من داخل وخارج الدولة، وتعريفهم بالفرص المتوافرة في مختلف القطاعات العاملة في الشارقة، وقد أسهمت الغرفة عبر مبادراتها المختلفة مثل "مركز الشارقة للتدريب والتطوير" و"جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي" وغيرهما الكثير، في تحفيز عدد كبير من رواد ورائدات الأعمال في الإمارة، على الانطلاق والتميز والنجاح والعطاء.

ودعا محمد أحمد أمين، إلى تضافر جهود الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الخاص الذي يعتبر أكبر موفر لفرص العمل والمستفيد الأول من المشاريع والأفكار الريادية والمبتكرة، إلى العمل جنباً إلى جنب في سبيل توفير مزيد من أشكال الدعم للشباب الطموح، وخاصة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة.

الاستفادة من الخبرات

من جانبها، أوضحت منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تطلع المدينة من خلال ملتقى ريادة الأعمال للجميع إلى الاستفادة من خبرات الأشقاء في كوريا الجنوبية وتجاربهم في تشغيل وتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأعربت عن أملها في توظيف واستثمار الإمكانات والطاقات التي يوفرها مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، في إطار التعاون الوثيق والشراكة المجتمعية المستدامة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لنشر الوعي على مستوى الأفراد والمؤسسات حول أهمية الدمج المجتمعي وضرورة تهيئة البيئات المادية والتقنية وجعلها متاحة للأشخاص من مختلف الإعاقات.

وأضافت اليافعي، أننا نتطلع بأمل وتفاؤل مستندين إلى نماذج ايجابية حية، فنتوجه إلى المشاركين في الملتقى من أولياء أمور وأشخاص من ذوي الإعاقة للاستفادة من هذا الملتقى والخبرات المتقدمة التي ستعرض فيه وترجمة مضامينه وورش عمله إلى مشاريع ناجحة، مشيرة إلى قدرتهم على إنشائها وإدارتها وضمان استمرارها وديمومتها طالما توفر لهم التوجيه والدعم اللازمين، مشددة على أن السعي من أجل حاضر ومستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة لن يؤتي ثماره إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية.

واعتبرت اليافعي، أن انعقاد هذا الملتقى يُعتبر نموذجاً للتعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، وانطلاقاً من المرتكزات الوطنية القوية والواعدة، معربة عن شكر الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لجميع الجهات المشاركة في الملتقى ولغرفة الشارقة على استضافة الحدث.

حياة من دون عقبات

من جهته، أشاد كيم سو هان مدير مركز المؤسسات التجارية لذوي الإعاقة في كوريا الجنوبية، بالجهود التي بُذلت لتنظيم ملتقى ريادة الأعمال الذي يعكس التزام وحرص كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مختلف أشكال المساندة والاهتمام والمستلزمات المتقدمة والمتطورة لتسهيل حياتهم، وهو ما يتجسد في هذا الملتقى الذي نتطلع من خلاله إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات والنظم والسياسات المستدامة الخاصة بهذه الفئة، لتأمين مستقبل أفضل وحياة سعيدة لهم، معرباً عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دورها في تنظيم واستضافة هذا الملتقى ولكافة الجهات الأخرى المشاركة في فعاليات الحدث المهم.

واعتبر سو هان، أن جميع البشر معرّضون لمخاطر الإصابة بالمرض أو الحوادث، عدا عن أنه لا أحد من البشر خالٍ تماماً من الإعاقة، مشدداً على أن الوقاية من العجز هو المهم حقاً، وأنه حان الوقت للتفكير ملياً في كيفية توفير حياة من دون عقبات لذوي الإعاقة.

واستعرض سو هان، جانباً من القانون المتعلق بحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا الجنوبية وحظر انتهاك حقوقهم، والذي تم إصداره لأول مرة في عام 2008 لتعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ومشاركتهم الاجتماعية، موضحاً أن تطبيق هذا القانون طال جميع المجالات مثل التوظيف والتعليم وقانون العدالة والإدارة وغيرها.

وأشار سو هان إلى أن المسح الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في عام 2004، كشف أن حوالي 15.6% من سكان العالم الذي تتراوح أعمارهم من 15 سنة وما فوق، هم من ذوي الإعاقة، فيما يُقدّر عدد الأشخاص الذين يعانون العجز في جميع أنحاء العالم بأكثر من مليار نسمة من سكان العالم البالغ عددهم نحو 7.6 مليار نسمة، مضيفاً أن هذا الوضع جعلنا ندرك أن المشكلات والمعوقات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة هي جزء من الواقع الذي نعيشه ولا ينبغي إهماله على الإطلاق، أو استبعادها على اعتبار أنها مسألة تتعلق بأقلية في المجتمعات، مشيراً إلى أنه على الرغم من تحسن وعي المجتمعات بدور ومكانة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير حول العالم، إلا أن المجتمع العالمي لا يزال يفتقر إلى نظام مستدام يضمن ويراعي حقوق الإنسان المعاق، وتحقق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

نموذج يحتذى

بدورها، أكدت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة قد يكونوا من العاجزين عن الحركة أو السمع أو البصر، ولكنهم بكل تأكيد غير عاجزين عن العمل والمبادرة والإنجاز والتميز، فهم مبدعون، ولديهم من الإمكانات والطاقات التي تستحق أن تبصر النور في مختلف مجالات العمل والإنتاج والحياة ومن بينها ريادة الأعمال، مضيفة أن هذا الملتقى هو مبادرة جديدة تؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب الأشخاص من ذوي الإعاقة، نتعلم منهم ونعلّمهم ونتبادل المعلومات والأفكار والتجاري لنطورها معاً ونحولها إلى وعي ومعرفة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في عالم ريادة الأعمال.

وأوضحت المدفع، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يمتلكون من الإرادة والعزيمة والتصميم والإمكانات في عالم ريادة الأعمال ما يؤهلهم إلى أن يحفروا إنجازاتهم بأحرف من نور لتبقى حاضرة في المشهد العملي في عالم ريادة الأعمال، ولتكون نموذجاً يحتذى بكل ثقة وقوة، مشيرة أن انعقاد هذا الملتقى يأتي ليؤكد أن كل فرد طموح سواء في الإمارات أو خارجها يمكنه أن يصبح رائد أعمال ناجح بغض النظر عن وضعه البدني والصحي والعملي، فكل ما يتطلب الأمر هو العزيمة القوية والإرادة والثقة والتصميم والتخطيط والعمل الجاد والدعم اللازم من المجتمع بمختلف مؤسساته العامة والخاصة والأهلية.

الفئات المستهدفة

وتضمّن الملتقى ورشتي عمل، الأولى بعنوان ريادة الأعمال لذوي الإعاقة– نموذج التجربة الكورية الجنوبية، قدّمها كيم غوان هو من مركز كوريا للأعمال التجارية لذوي الإعاقة، واستهدفت العاملين في مجال التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والطلاب من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، والشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال، وأصحاب العمل ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة، وناقشت سبل تطوير نظام الدعم والبنية التحتية لشركات ذوي الإعاقة في الإمارات، إلى جانب فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال لتأسيس أعمال ريادية جديدة وناجحة.

في حين جاءت الورشة الثانية، تحت عنوان "من فكرة إلى مشروع" قدّمها السيد ناصر من مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وناقشت سبل فتح باب ريادة الأعمال للطلاب ذوي الإعاقة وتسهيل رحلتهم الريادية.

كما أقيم على هامش فعاليات الملتقى، معرض الكتالوجات للمنتجات من الشركات الكورية لذوي الإعاقة، في بهو غرفة الشارقة، حيث افتتحه سعادة رئيس غرفة الشارقة وعدد من الشخصيات المشاركة في الحدث.