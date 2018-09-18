"اتحاد الغرف" يوقع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات قانونية لقطاع الأعمال

الشارقة 24 – وام:

أبرم اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مذكرة تفاهم، يتم بموجبها تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للاتحاد وغرفه الأعضاء.

وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف إن المذكرة تأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات المساندة لدعم أداء اتحاد الغرف كجهة تنسيقية من جهة ولدعم الغرف الأعضاء من جهة أخرى سواء على مستوى بيئة أعمالهم أو مشاريعهم، موضحاً أن المذكرة تهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي للارتقاء بالعمل القانوني بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية الاتحادية والمحلية في مجال تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر.

وأكد حرص الأمانة العامة لاتحاد الغرف على تنفيذ رؤيته الجديدة التي أقرها هذا العام من خلال حشد الطاقات سواء من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات أفضل للغرف الأعضاء ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تسهم بشكل أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.