ترامب يفرض رسوماً على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

الشارقة 24 - رويترز:





ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار، لكنه استثنى منها ساعات أبل الذكية وسلعاً استهلاكية أخرى كخوذات سائقي الدراجات ومقاعد الأطفال في السيارة.

وحذر ترامب في بيان للإعلان عن مجموعة الرسوم الجديدة من أنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأميركيين أو الصناعات الأميركية "فإننا سندخل فوراً المرحلة الثالثة، وهي فرض رسوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار دولار تقريباً".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن تحصيل الرسوم على قائمة الواردات سيبدأ في 24 سبتمبر، وإن النسبة ستزيد إلى 25 % بحلول نهاية العام، مما يعطي الشركات الأميركية وقتاً لتحويل دفة سلاسل الإمداد التابعة لها إلى بلدان أخرى.