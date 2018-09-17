الكويت تستضيف اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة

الشارقة 24 – وام:

عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة الاجتماع الـ 24، يوم الإثنين، في دولة الكويت، حيث شهد بحث عدة مواضيع من بينها السوق الخليجية المشتركة المعروضة على اللجان المختصة، ومقترح الأمانة العامة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لمقاعد الدراسة في التعليم العالي بالنسبة لمواطني دول المجلس المقيمين خارج دولهم، والحاصلين على نسب تؤهلهم للحصول على مقاعد دراسية في الجامعات في الدولة التي يقيمون بها.

كما ناقشت اللجنة، التصور الخاص بجلسة السوق الخليجية المشتركة في فعاليات الأسابيع الخليجية والمقترح إقامتها بدولة الكويت في الفترة المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مقترح الأمانة العامة بتعديل آلية معالجة الشكاوى والمعوقات والاستفسارات، نظراً لما تشهده السوق الخليجية المشتركة من تقدم وحركة متنامية.

واطلعت اللجنة على عرض للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، حول مستوى التنفيذ في مجالات السوق الخليجية المشتركة للمرحلتين الأولى والثانية، من دراسة أرض الواقع، لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وخطة العمل للمرحلة الثالثة من الدراسة.