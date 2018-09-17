الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "السعودية" و"الأردنية"

الشارقة 24:

تراجعت سوق دبي، في أدائها بثاني تداولات الأسبوع، في جلسة الإثنين، وسط تراجع في أداء أغلبية القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2752.13 نقطة، وكان الانخفاض نسبته 0.79%.

بينما ارتفعت سوق السعودية وسط ارتفاع لأغلبية قطاعاتها ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 7609.65 نقطة لتربح ما نسبته 1.87%.

فيما سجلت السوق الكويتية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.03% لتقفل عند مستوى 5345.93 نقطة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما تراجع مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعي الصناعة والاستثمار لتقفل عند مستوى 1338.98 نقطة.

وسجل مؤشر السوق العمانية العام تراجعاً ملموساً وصولاً إلى مستوى 4515.94 نقطة، وكان هذا التراجع بنسبة 1.04% في ظل تراجع كافة القطاعات.

وأخيراً ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.33%، لتقفل عند مستوى 1998.43 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2752.13 0.79 % سالب السعودية 7609.65 1.87% الكويت 5345.93 0.03 % سالب البحرين 1338.98 0.17 %سالب عمان 4515.94 1.04 %سالب الأردن 1998.43 0.33%

سوق دبي تواصل تراجعها