الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "السعودية" و"الأردنية"

الشارقة 24:
تراجعت سوق دبي، في أدائها بثاني تداولات الأسبوع، في جلسة الإثنين، وسط تراجع في أداء أغلبية القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2752.13 نقطة، وكان الانخفاض نسبته 0.79%.
بينما ارتفعت سوق السعودية وسط ارتفاع لأغلبية قطاعاتها ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 7609.65 نقطة لتربح ما نسبته 1.87%.
فيما سجلت السوق الكويتية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.03% لتقفل عند مستوى 5345.93 نقطة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.
كما تراجع مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعي الصناعة والاستثمار لتقفل عند مستوى 1338.98 نقطة.
وسجل مؤشر السوق العمانية العام تراجعاً ملموساً وصولاً إلى مستوى 4515.94 نقطة، وكان هذا التراجع بنسبة 1.04% في ظل تراجع كافة القطاعات.
وأخيراً ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.33%، لتقفل عند مستوى 1998.43 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاث.
السوق
الإغلاق
التغير
دبي
2752.13
0.79 % سالب
السعودية
7609.65
1.87%
الكويت
5345.93
0.03 % سالب
البحرين
1338.98
0.17 %سالب
عمان
4515.94
1.04 %سالب
الأردن
1998.43
0.33%
سوق دبي تواصل تراجعها
تراجعت سوق دبي وسط تراجع أغلبية القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 21.96 نقطة أو ما نسبته 0.79% ليقفل عند مستوى 2752.13 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 163.9 مليون سهم بقيمة 202.2 مليون درهم نفذت من خلال 2472 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.72% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.66% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%.
السوق السعودية ترتد مرتفعة
ارتفعت سوق الأسهم السعودية، وسط ارتفاع أغلبية القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 139.84 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليقفل عند مستوى 7609.65 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 120.57 مليون سهم، بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 120 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 57 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 2.99% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.94%.
السوق الكويتية تواصل تراجعها الطفيف
تراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 1.42 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 5345.93 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 38.1 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار نفذت من خلال 2500 صفقة.
السوق البحرينية تتراجع وسط ارتفاع مؤشرات السيولة
تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية، وسط أداء سلبي لقطاعي الصنعة والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 2.23 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1338.98 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 9.08 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.
خسائر في السوق العمانية
تراجع مؤشر السوق العمانية بشكل ملموس بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4515.94 نقطة خاسراً 47.25 نقطة، أو ما نسبته 1.04%.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال، نفذت من خلال 494 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرت أسعار أسهم 19 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي، بنسبة 0.68% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.50%.
محطة خضراء في السوق الأردنية
ارتفعت السوق الأردنية بعد أداء إيجابي لقطاعاتها الثلاث، وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1998.43 نقطة بأرباح نسبتها 0.33%.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار، نفذت من خلال 1976 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 33 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.08% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.16%.