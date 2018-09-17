غرفة الشارقة: حريصون على تحقيق أفضل تمثيل لمصالح مجتمع الأعمال

الشارقة 24:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها الدؤوب على تحقيق أفضل تمثيل لمصالح مجتمع الأعمال في الشارقة، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمنشآت القطاع الخاص، وتوفير أقصى درجات الحماية لها، وتعزيز المساعي الرامية إلى خلق بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة الشارقة الربع سنوي الثالث لعام 2018، مع ممثلي مجموعات العمل القطاعية الذي استضافته في مقرها، الإثنين، وبحثت خلاله احتياجات القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بهدف تعزيز ودعم نمو شركات قطاع الخاص العاملة في الشارقة والارتقاء بسمعة الإمارة كمركز تجاري لتأسيس وممارسة الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار.

وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبحضور سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، إلى جانب رؤساء لجان مجموعات عمل قطاعات الصناعة والعقارات والفنادق ومراكز التسوق والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة وتجارة وصناعة المواد الغذائية.

وأكد العويس خلال الاجتماع حرص غرفة الشارقة على عقد اجتماعاتها الدورية مع رؤساء لجان مجموعات العمل القطاعية بالشارقة، بوتيرة ثابتة ومنتظمة وتفاعلية، نظراً لأهمية هذه اللقاءات على صعيد تبادل الأفكار البنّاءة بين الغرفة، وممثلي القطاع الخاص في الإمارة، ودورها الحيوي في مناقشة قضايا الساعة وتيسير الشؤون اليومية التي تهم مجتمع الأعمال وبحث آفاق العمل المستقبلية.

وقال العويس إن الغرفة تسعى من خلال تواصلها الدائم مع مجموعات العمل إلى المواءمة بين الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة وبين احتياجات قطاعات الأعمال التي تعتبر الركيزة الأساسية لنمو اقتصاد الشارقة، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، مشيراً إلى أن تعزيز نمو الأعمال الخاصة والمحافظة على انتعاشها ونشاطها يتطلب مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات، وإطلاق المبادرات المبتكرة واستمرارية عقد اللقاءات الدورية ومراجعة سير أداء عمل مجموعات العمل، من دون إغفال المسؤولية الاجتماعية المتوجبة عليها تجاه الإنسان والبيئة والإمارة والدولة.

ودعا العويس رؤساء لجان مجموعات العمل إلى جعل اجتماعهم الدوري مع الغرفة فرصة إيجابية لطرح الأفكار، وتقديم المقترحات، وإطلاق المبادرات النوعية التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية وتدعم مسيرة الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على التزام الغرفة بالعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها على خدمة مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته ومجالاته وتعزيز تنافسيته ومتابعة قضاياه واحتياجاته، وتذليل كل ما يُواجهه من تحديات، بالتعاون مع الشركاء والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومن خلال نقل المرئيات لأصحاب القرار في الإمارة للتوجيه بما يلزم بشأنها، مثنياً على جهود مجموعات العمل خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوة من وراء تأسيس هذه المجموعات.

من جهته أشار سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، إلى أن جميع البرامج التي اشرفت عليها مجموعة العمل حققت مستهدفاتها وتم إنجاز العديد من المبادرات العقارية التي تخدم السوق العقاري، وتعزز من تنافسيته كأهم القطاعات الحيوية الرافدة للقطاعات الاقتصادية الأخرى على مستوى الدولة، مثنياً على تعاون دائرة التسجيل العقاري في تسهيل وتيسير عمل المجموعة، مستعرضاً خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لتنظيم معرض الاستثمار العقاري الذي يعتبر الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

من جانبه تناول إقبال عثمان رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية، سير أداء القطاع مستعرضاً التحديات العديدة التي قد تواجه القطاع ويتطلب دراستها بعمق مع وضع المقترحات لأصحاب القرار للوصول لبيئة تنافسية، مؤكداً العمل كمجموعة تعمل على الارتقاء بالقطاع وترسيخ مكانة الشارقة على خارطة صناعة وتجارة المواد الغذائية في المنطقة.

واستعرض لالو صامويل رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة واقع القطاع والتحديات المستقبلية التي قد تعترض طريقه، وإطلاق مبادرات حكومية تدعم الصناعة، واستعرض الفعاليات التي تدعم الغرفة إقامتها لبناء شراكات استثمارية بين ممثلي قطاع الصناعة والمشاريع الحكومية الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع واقع مختلف القطاعات الاقتصادية، وأنشطة وفعاليات مجموعات العمل المخطط لها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وما تم إنجازه في الفترة السابقة، وعقب الاجتماع، كرّم سعادة عبد الله سلطان العويس السيد ناصر ناصيف رئيس مجموعة قطاع الفنادق، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمجموعة، مشيداً بجهوده المخلصة خلال الفترة الماضية في إدارة المجموعة والأعمال التي أنجزت خلال توليه رئاستها.