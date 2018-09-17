الصين تتعهد بالرد إذا فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة

الشارقة 24 – رويترز:

تعهدت الصين بالرد إذا ما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدماً في فرض رسوم على واردات صينية، بقيمة 200 مليار دولار.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، بأنه "سيتعين على بكين اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة".

وقال المتحدث قنج شوانج، إن تصعيد النزاعات التجارية لا يخدم مصالح أي من الطرفين، مضيفاً أن الحكومة الصينية كانت اقترحت حل الخلافات التجارية عبر المفاوضات.

جاء تصريح قنج تعقيباً على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أفاد بأن ترامب قرر بالفعل زيادة بنسبة 10% على الرسوم المفروضة على واردات صينية تبلغ قيمتها إجمالاً 200 مليار دولار، وقد يتم الإعلان رسمياً عن هذه الزيادة خلال أيام.

وكانت الولايات المتحدة والصين تبادلتا بالفعل فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار. وفي حال مضى ترامب في فرض هذه الرسوم الجديدة، فإن هذا يعني أنها ستؤثر على نحو نصف الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، تراجعت البورصة في الصين إلى أدنى مستوى منذ 2014. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بـ1ر1% اليوم، بعد أسابيع من الخسائر المستمرة.

وكان ترامب قال الخميس الماضي إنه لا يعاني من أي ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصين، وكتب على موقع "تويتر" :"أسواقنا تنمو، وأسواقهم تنهار".