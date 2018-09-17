النفط يرتفع بعد خسائر مبكرة

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار النفط العالمية متعافية من خسائرها المبكرة، الإثنين، على الرغم من تأكيدات من واشنطن بأن السعودية وروسيا والولايات المتحدة يستطيعون زيادة الإنتاج بسرعة كافية لتعويض نقص الإمدادات من إيران وغيرها.

وأكد وزير الطاقة الأميريي ريك بيري في مقابلة مع رويترز، الجمعة، أنه لا يتوقع زيادة كبيرة في الأسعار وأن الدول الثلاث، وهم أكبر 3 منتجين في العالم، يمكنهم رفع الإنتاج العالمي على مدى 18 شهراً.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتاً إلى 78.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش، ليعكس خسائر سابقة في الجلسة بنسبة 0.2%.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن سجل هبوطاً قدره 20 سنتاً في وقت سابق من الجلسة.