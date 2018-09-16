البشير يعين الزبير محافظاً لبنك السودان المركزي للمرة الثانية

الشارقة 24 – رويترز:

عيّن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، للمرة الثانية، محمد خير الزبير، محافظاً لبنك السودان المركزي، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لاحتواء اضطرابات اقتصادية، أثارت احتجاجات في الشوارع في بداية العام.

وتولى الزبير من قبل منصب محافظ البنك المركزي من عام 2011 حتى عام 2013 كما شغل أيضاً منصب وزير الدولة للمالية، ويخلف الزبير المحافظ السابق للبنك حازم عبد القادر، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في يونيو.

ويأتي تعيين الزبير، الذي جرى الإعلان عنه في بيان رئاسي، في وقت يواجه فيه السودان أزمة عملة، وأحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

كما يأتي بعد أسبوع من قيام البشير بإقالة الحكومة، وتعيين رئيس جديد للوزراء، وخفض عدد الوزارات بنحو الثلث.

وأكد خالد التجاني المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة إيلاف الاقتصادية: "المحافظ الجديد نجاحه مرتبط بوضع سياسات نقدية جديدة وإيقاف التدخل السياسي في البنك المركزي".

"الزبير لديه معرفة دقيقة بالبنك، لأنه للمرة الثانية يتولى هذا المنصب، وهو أحد صناع القرار الاقتصادي في الحزب الحاكم".

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الأحد، إن معدل التضخم في البلاد قفز إلى مستويات جديدة في أغسطس، بلغت 66.82 بالمئة مقابل 63.94 المئة في يوليو.

وفرض البنك المركزي قيوداً على المعروض النقدي في محاولة لكبح التضخم، حيث وضع حداً صارماً لسحب الأموال وصل إلى 500 جنيه سوداني، مما أدى إلى وقوف طوابير طويلة في البنوك.

وخلال الفترة السابقة التي تولى فيها الزبير منصب محافظ المركزي في يوليو تموز 2011، انفصل جنوب السودان عن الشمال مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج النفط.

ولم يلتفت السودان لدعوة صندوق النقد الدولي للبلاد أواخر العام الماضي، إلى تعويم الجنيه تعويماً حراً، لكنه خفض سعر ربط العملة بالدولار من 6.7 جنيه إلى نحو 30 جنيهاً للدولار.

وهبط سعر العملة السودانية إلى نحو 42 جنيهاً للدولار في السوق السوداء.