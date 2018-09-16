الأحمر يظلل مؤشرات بورصات المنطقة باستثناء العمانية

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً، في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة، يوم الأحد، وفي ظل ذلك هبطت سوق دبي وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2774.09 نقطة وكان هذا الانخفاض نسبته 1.27%، كما تراجعت السوق السعودية وسط تراجع شبه جماعي لقطاعاتها ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 7469.81 نقطة لتخسر ما نسبته 1.59%، وسجلت السوق الكويتية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.03% لتقفل عند مستوى 5347.35 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما تراجع مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات لتقفل عند مستوى 1341.21 نقطة، وفي المقابل سجل مؤشر السوق العمانية العام ارتفاعاً طفيفاً وصولاً إلى مستوى 4563.20 نقطة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.10% في ظل ارتفاع كافة القطاعات، وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.03%، لتقفل عند مستوى 1991.80 نقطة بضغط من قطاع الخدمات.

السوق الإغلاق التغير دبي 2774.09 1.27 % سالب السعودية 7469.81 1.59 % سالب الكويت 5347.35 0.03 % سالب البحرين 1341.21 0.28 % سالب عمان 4563.20 0.10 % الأردن 1991.80 0.03 % سالب

تراجع شبه جماعي في قطاعات سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأحد، وسط تراجع غالبية القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 35.78 نقطة أو ما نسبته 1.27% ليقفل عند مستوى 2774.09 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 167.6 مليون سهم بقيمة 184.8 مليون درهم نفذت من خلال 2701 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.89%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.65%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.30%.

وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.32% وصولاً إلى سعر 0.505 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.41% وصولاً إلى سعر 0.668 درهم، في المقابل سجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.23% وصولاً إلى سعر 4.79 درهم، تلاه سهم أرابتك بنسبة 2.69% وصولاً إلى سعر 1.81 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.2 مليون سهم، تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 32.8 مليون سهم، بينما احتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 82 مليون درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 15 مليون درهم

خسائر في السوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأحد، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات وتعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 120.84 نقطة أو ما نسبته 1.59% ليقفل عند مستوى 7469.81 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 116.8 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 142 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.06%، في المقابل تصدر قطاع الأدوية القطاعات المتراجعة بنسبة 3.07%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.88%.

وسجل سعر سهم زين السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.14% وصولاً إلى سعر 6.45 ريال، تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 5.49% وصولاً إلى سعر 14.22 ريال، في المقابل سجل سعر سهم كيان السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.39% وصولاً إلى سعر 15.06 ريال، تلاه سهم ميد غلف للتأمين بنسبة 7.29% وصولاً إلى سعر 13.74 ريال.

واحتل سهم كيان السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.1 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 15.2 مليون سهم، كما احتل سهم كيان السعودية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 345.7 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 303.2 مليون ريال.

تراجع طفيف في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الأحد، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 1.44 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 5347.35 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 37.5 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار نفذت من خلال 2796 صفقة.

وسجل سعر سهم الدولي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.22% وصولاً إلى سعر 0.248 دينار، تلاه سهم خليج ب بنسبة 0.81% وصولاً إلى سعر 0.248 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 0.84% وصولاً إلى سعر 1.060 دينار، تلاه سهم أجيليتي بنسبة 0.81% وصولاً إلى سعر 0.857 دينار.

واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.7 مليون سهم، تلاه سهم زين بواقع 5.1 مليون سهم، كما احتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 6.4 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 2.4 مليون دينار.

محطة حمراء في السوق البحرينية

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات الأحد، وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع 3.83 نقطة أو ما نسبته 0.28% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1341.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 344.8 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.98 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.69 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.35 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

ارتفع سعر سهم شركة البحرين للسينما بواقع 3.66% وصولاً إلى سعر 0.850 دينار، وسجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.120 دينار، تلاه سهم عقارات السيف بنسبة 2.65% وصولاً إلى سعر 0.220 دينار.

واحتل سهم شركة الأثمار القابضة المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 582.5 ألف سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 435 ألف سهم.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية بشكل طفيف في تعاملات، يوم الأحد، بعد أداء إيجابي لكافة القطاعات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4563.20 نقطة رابحاً 4.69 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.4 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 677 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 16 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق قطاع الخدمات بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، تلاه قطاع المال بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم الباطنة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.27% وصولاً إلى سعر 0.122 ريال، تلاه سهم السوادي للطاقة بنسبة 4.20% وصولاً إلى سعر 0.124 ريال، وسجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.44% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال، تلاه سهم مسقط للغازات بنسبة 1.39% وصولاً إلى سعر 0.283 ريال.

واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 8 ملايين سهم، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 1.9 مليون سهم، كما احتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 866.1 ألف ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 609.4 ألف سهم.

قطاع الخدمات يقود السوق الأردنية للتراجع

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأحد، بعد أداء سلبي لقطاع الخدمات وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1991.8 نقطة بخسائر نسبتها 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون دينار نفذت من خلال 1445 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة، واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.09%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

وسجل سعر سهم مجموعة أوفتك القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.65% وصولاً إلى سعر 0.45 دينار، تلاه سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 4.34% وصولاً إلى سعر 0.96 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.11 دينار، تلاه سهم إعمار بنسبة 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار.

واحتل سهم سرى للتنمية والاستثمار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 301.4 ألف دينار، تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 173.7 ألف دينار.