"مالية الوطني" تناقش الحساب الختامي للاتحاد

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته، الأحد، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبد الله الشامسـي مقرر اللجنة، ود. محمد عبد الله المحرزي، ود. سعيد عبد الله المطـوع، وعبد العزيز عبد الله الزعابي، وسعيد عميـر يوسف.

وقال سالم عبد الله الشامسـي مقرر اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون، التي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول بنود مشروع القانون، والرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، الأحد، أيضاً الخطة الرقابية للجنة خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، وذلك ضمن خطة عملها الرقابية والتشريعية، كما اطلعت اللجنة على الموضوعات العامة المقترحة لمناقشتها من قبل اللجنة.