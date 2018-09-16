الشارقة تعزز مكانتها على خارطة السفر العالمية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

حملات الترويج، التي تقوم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بالتعاون مع العاملين في قطاع السياحة والفنادق في دول المنطقة والعالم، أسهمت في التعريف بإمكاناتها السياحية، إضافة إلى المشاركات المتواصلة في أكبر المعارض السياحية في العالم، الأمر الذي أسفر عن اتفاقات تعاون مع شركات سياحية في العالم، لتنظيم رحلات سياحية للعديد من الوفود من دول عدة، خاصة من ألمانيا وروسيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية، إلى الإمارة الباسمة.

وتهدف رؤية الشارقة السياحية 2021، إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة، لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، ولتحقيق الرؤية، ستعتمد هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بالتعاون مع الشركاء في قطاع السياحة، على أربعة محاور استراتيجية، وهي تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في السياحة العائلية، بطرح باقات وعروض متميزة مصممة خصيصاً للعائلات، واتباع مقاربة مبتكرة في القطاع السياحي بهدف تحسين تجربة السائح بتوفير حلول مبتكرة، وتطوير وتنمية القدرات والمقومات السياحية، بالشراكة والعمل التعاوني لتوفير المرافق السياحية ذات المستوى العالمي، والترويج والتسويق الفعّال لعناصر الجذب الثقافية والتراثية التي تمتلكها الإمارة.

وما زالت الشارقة تشهد إقبالاً متزايداً من السياح، لما تمتلكه من مقومات تتنافس فيها جميع الوجهات السياحية العالمية، وتستقطب سنوياً مئات آلاف السياح من مختلف دول العالم، الأمر الذي جعلها تعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وتعتبر السياحة الداخلية من أهم روافد القطاع السياحي، حيث تراوحت نسبة مساهمة هذا القطاع، خلال العام الحالي بين 20-40% من النسبة العامة لإشغال الفنادق بالإمارة، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة السياحة البينية الداخلية من المواطنين، بلغت أكثر من 9 % من إجمالي عدد المقيمين في فنادق الشارقة.

وتركز الهيئة في عملية الترويج السياحي للإمارة، على عوامل التراث والثقافة والطبيعة التي تتمتع بها، إضافة إلى المهرجانات والفعاليات العالمية الكبرى.