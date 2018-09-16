"غرفة الفجيرة" تبحث التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا

الشارقة 24 – وام:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة رغبة القطاع الخاص الإماراتي في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع إندونيسيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتة إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى الغرفة، الأحد، بين سعادة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة.

حضر اللقاء سعادة كل محمد أحمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة وسلطان عبيد جميع نائب مدير الغرفة ورضوان حسن القنصل العام لجمهورية إندونيسيا لدى الدولة وهيني روزمياتي مديرة مركز الترويج التجاري الإندونيسي والوفد المرافق له.

ووجه سفير إندونيسيا، خلال اللقاء، الدعوة إلى غرفة الفجيرة ورجال الأعمال كافة في القطاعات التجارية بالإمارة للمشاركة في المعرض السنوي "إكسبو إندونيسيا 2018" الذي يقام في الفترة من 24- 28 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المعرض يستقطب سنوياً أعداداً هائلة من المشاركين والمستثمرين القادمين من كل دول العالم للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً ترحيب بلاده بلقاء القطاع التجاري والاستثماري الإماراتي.