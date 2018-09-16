2.3 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والنرويج

الشارقة 24 – وام:

شهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج، نمواً مطرداً خلال العقود الماضية وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار درهم " 640 مليون دولار" خلال العام 2017، مقارنة مع 1.2 مليار درهم في العام 2016.

وأظهر تقرير مراجعة السياسة التجارية مع النرويج الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أن قيمة واردات الإمارات من النرويج بلغت 1.96 مليار درهم مع نهاية العام 2017، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 295 مليون درهم وقيمة إعادة التصدير 95.6 مليون درهم.

يأتي إصدار التقرير انطلاقاً من المهام التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالدولة على صعيد تعزيز وتحسين قدرات مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص بشأن التطورات التجارية والاستثمارية للدول الشريكة لدولة الإمارات من خلال رصد وتحليل واستخلاص النتائج والمؤشرات الواردة في التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى.

وحسب تقرير الأمانة العامة لسكرتارية منظمة التجارة العالمية فقد استحوذت مملكة النرويج على مرتكزات قوية لاقتصاد متقدم، مع تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن أعلى المعدلات عالميا بنحو 75 ألف دولار أميركي عام 2017.