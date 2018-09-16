"سيدات أعمال الشارقة" يرعى مشاركة 10 رائدات في جيتكس

الشارقة 24:

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة، عن رعايته ودعمه لـ 10 شركات ناشئة تقودها سيدات ورائدات أعمال، للمشاركة في معرض "جيتكس لنجوم المستقبل"، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 14-18 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية".

ووجه المجلس دعواته لرائدات الأعمال ومؤسسات الشركات الناشئة، لتقديم طلباتهن للمجلس بهدف الحصول على فرصة المشاركة في الحدث، حيث يشارك المجلس وللعام الثالث على التوالي في معرض "جيتكس لنجوم المستقبل"، الذي يعدّ واحداً من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وإفريقيا لتجمع الشركات الواعدة، والذي يستعرض من خلال 10 منصات، الإنجازات لرائدات أعمال متميزات، استطعن أن يُوظّفن عناصر التقنية في مشاريعهن التجارية المختلفة.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس المجلس بالوكالة: "أن مجلس سيدات أعمال الشارقة غايته تمكين سيدات الأعمال، ومساعدتهن على تحقيق أهدافهن، وطموحاتهن، وإنجاح مشاريعهنّ الناشئة، من خلال تقديم الرعاية لهنّ، وإشراكهن في جميع الأحداث، التي تعنى بإبراز طاقاتهنّ وقدراتهنّ، وتعد المشاركة في هذا المعرض إحدى المبادرات، التي يسعى المجلس من خلالها إلى تحقيق هذا الهدف".

وأضافت: "يُوفر المجلس لرائدات الأعمال المشاركات حزمة من الفرص الثمينة، إذ يمنحهن الفرصة للتواصل والتفاعل مع نظيراتهن، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمامهنّ لعرض الأفكار والرؤى على زوار المعرض، والمستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن المشاركة في عدد من المسابقات المخصصة للشركات الناشئة، والترويج لشركاتهن، ومنتجاتهن وخدماتهن".

وخلال مشاركتها في فعاليات المعرض العام الماضي، فازت رائدة الأعمال شارين لي، عضو مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومدير شركة "ملتو"، بجائزة قيمتها 15 ألف دولار، عن فئة أفضل شركة ناشئة نسائية.

ويتاح للمشاركين التنافس في معرض "جيتكس لنجوم المستقبل"، الذي يجمع نخبة من المبتكرين، وقادة الحكومات، ومبدعي التكنولوجيا، ومفكري المستقبل، للفوز بثالث أكبر منحة للشركات الناشئة، تحت عنوان "تحدي سوبرنوفا جيتكس"، حيث يبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار في 9 فئات مختلفة، تبلغ قيمة الجائزة المالية لكل فئة منها 10 آلاف دولار.

فبإمكان المشاركات التقدم للمشاركة في أية فئة من الفئات الـ 9، منها "أفضل شركة ناشئة إماراتية"، بشرط أن تكون مؤسسة الشركة مواطنة إماراتية، وفئة "أفضل تأثير اجتماعي"، تُظهر الشركة الناشئة فيها منجزاتها في تطوير، وتنفيذ حلول تختص بالقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية.

وهناك أيضاً فئة أفضل شركة ناشئة نسائية، والتي يشترط أن تكون الشركة لرائدة أعمال "سيدة"، في حين تشمل فئات الجوائز المتبقية: فئة أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأفضل اقتصاد إبداعي، وبطل سوبرنوفا، وأفضل شركة ناشئة عربية، وأفضل شركة ناشئة دولية، وأفضل شركة ناشئة شبابية.

واشترط المجلس، على رائدات الأعمال الراغبات بالتقدم للحصول على إحدى المنصات في المعرض الالتزام بعدد من المعايير، وهي الحصول على عضويته، وأن تكون مُؤسِّسة الشركة الناشئة أو الشريكة المؤسسة لها سيدة، وألا يتجاوز عمر الشركة 5 أعوام، وأن تتميز بالابتكار والأصالة.

كما يجب على الشركات الناشئة المتقدمة، أن تكون ضمن إحدى الفئات التالية: البرمجيات، وإنترنيت الأشياء، والتكنولوجيا المالية "فنتيك"، والتجارة الإلكترونية، وأسلوب الحياة، وتكنولوجيا المستهلك والاقتصاد الإبداعي "الطعام والموسيقى والرياضة والأفلام"، وتكنولوجيا التعليم، والمدن الذكية، والإعلام الرقمي "التسويق"، والروبوتات.

كما تضمنت الفئات أيضاً: الأجهزة الجوية المُسيّرة دون طيار، والأجهزة الحاسوبية، والتكنولوجيا الصحية "الرعاية الصحية"، والنقل والخدمات اللوجستية، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، الألعاب، والأمن السيبراني "الإلكتروني والمعلوماتي"، والسياحة والضيافة.

ويتولى فريق عمل مجلس سيدات أعمال الشارقة، تقييم الطلبات لاختيار أفضلها لدعمها في المشاركة بالمعرض، حيث حدد المجلس يوم الأحد 23 سبتمبر الجاري، موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات.