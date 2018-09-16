غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع سفارة إيطاليا

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وفالنتينا سيتا القنصل العام الإيطالي تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع الصحي والتعليمي، وذلك بحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار، ومروان حارب مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار.

وأكد سعادة عبد الله المويجعي خلال استقباله للسفير والقنصل بمقر الغرفة على أهمية اللقاء المشترك، وإلى عمق العلاقات بين الإمارات وإيطاليا، موضحاً أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع كافة الدول والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والصحية والتعليمية في إمارة عجمان، وخاصة في ظل المقومات المتنوعة للإمارة وموقعها المتوسط بين إمارات الدولة.

ووجه سعادة عبد الله المويجعي الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين لزيارة إمارة عجمان وعقد لقاءات مشتركة مع رجال اعمال عجمان لاستعراض وجهات النظر وتبادل الخبرات وعقد الشراكات التي من شأنها زيادة الاستثمار المباشر والتبادل التجاري بين عجمان وإيطاليا، هذا إلى جانب زيارة اهم المشاريع القائمة بالإمارة، وكذلك مختلف الدوائر والجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد للتعرف على الفرص والمزايا المقدمة لرجال الأعمال بشكل عام.