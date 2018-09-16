البشير يكلف رئيس الوزراء الجديد بتولي حقيبة المالية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وكالة السودان للأنباء السبت، إن عبد الله حمدوك الذي جرى اختياره وزيراً للمالية في حكومة السودان الجديدة رفض رسمياً تعيينه في هذا المنصب.

وذكرت الوكالة في وقت لاحق، أن الرئيس السوداني عمر البشير كلف معتز موسى عبد الله رئيس الوزراء الجديد بتولي حقيبة المالية.

وشغل حمدوك من قبل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وعين البشير رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وقال إنه سيخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في العملة الصعبة.

وتحاول الخرطوم خفض الإنفاق، بينما تواجه التضخم الذي بلغ نحو 64 % في يوليو على أساس سنوي، ونقصاً في العملة الصعبة أفسح المجال أمام نقص متقطع في السلع الاساسية مثل الوقود والخبز.