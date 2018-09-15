"المركزي الروسي" يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2014

الشارقة 24 – رويترز:

زاد البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014، وتعهد بعدم شراء عملة أجنبية في السوق حتى نهاية العام الجاري مع اعترافه بمخاطر تراجع الروبل والعقوبات الأميركية.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك، إن سعر الفائدة الرئيسي زاد إلى 7.50 % من 7.25 %، لتعود الفائدة مجدداً إلى مستواها المسجل في مارس، وأشارت إلى استبعاد خفض الفائدة في أفق زمني يمتد عاماً.

وأوضحت نابيولينا الأهداف التي دفعت البنك المركزي الروسي لاتخاذ قرار زيادة أسعار الفائدة التي سينعكس أثرها على الاقتصاد الروسي.

واعتاد البنك المركزي شراء نحو 300 مليون دولار يومياً الشهر الماضي قبل أن يوقف تلك المشتريات لكبح خسائر الروبل، الذي هبط نحو 10% في أحدث موجة بيع في الآونة الأخيرة والتي بدأت في أوائل أغسطس.

وبعد تحرك البنك المركزي ارتفع الروبل إلى 67.46 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوياته منذ 31 أغسطس، ليبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من عامين البالغ 70.60 في أعقاب فرض مجموعة جديدة من العقوبات الأميركية على روسيا.