"غرفة الشارقة" تنظم بعثة تجارية إلى معرض الصناعات الغذائية بموسكو

الشارقة 24:

تنظّم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، وبالتعاون مع غرف الإمارات، بعثة تجارية للمشاركة في معرض المنتجات الصناعية الغذائية الروسي، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة 17-19 سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

وتهدف البعثة إلى المعرض الذي يقام تحت عنوان "الطريق إلى قطاع صناعة المواد الغذائية الروسي"، للتعريف بقدرات القطاع الخاص الإماراتي وبحث فرص الاستثمار المتبادل، حيث تضم مجموعة من الشركات الإماراتية الرائدة في مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية.

وأكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن تنظيم هذه البعثة إلى جمهورية روسيا الاتحادية بالتعاون مع غرفة الشارقة وبالتنسيق مع غرفه الأعضاء، يهدف إلى إبراز قدرات ومقومات قطاع الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يتسم بالانفتاح الاقتصادي والتجاري على دول العالم، وبوجود بيئة استثمارية مشجعة لرؤوس الأموال والشركات الروسية.

وأضاف حميد بن سالم أن البعثة تتطلع إلى تعريف الصناعات الروسية، بأنها ستجد طلباً مشجعاً في السوق الإماراتي، حيث يمتاز المجتمع بقوة شرائية عالية، هذا فضلاً عن التسهيلات والمزايا التجارية والصناعية وحرية التحويلات، التي يمكنها جميعاً أن تجعل دولة الإمارات سوقاً جاذبة للاستثمارات والصناعات الروسية ومركزاً لاستيراد وتصدير السلع والبضائع الروسية، إلى مختلف دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف رئيس اتحاد غرف الإمارات، أن تبادل البعثات التجارية بين البلدين من شأنها أن تسهم بتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الإماراتية إلى السوق الروسية، أو الاقتصاد الروسي لتمويل وإقامة مشروعات استثمارية وصناعية، تُمكّن من إنتاج سلع ومنتجات استهلاكية وزراعية لمصلحة اقتصاد الإمارات.

من جانبه، أكد عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بـ "غرفة الشارقة"، أن تنظيم هذه البعثة بالشراكة مع اتحاد غرف الإمارات باعتباره المسؤول عن تمثيل القطاع الخاص الإماراتي بالمحافل الخارجية، يأتي في إطار برنامج الزيارات الخارجية للغرفة خلال الربع الأخير من عام 2018 الذي يتضمن 10 بعثات تجارية، للمشاركة في العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة حول العالم، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح شطاف، أن جميع الزيارات الخارجية المقبلة التي ستنظمها وتشارك فيها الغرفة حتى نهاية العام، ومن ضمنها البعثة التجارية إلى موسكو، تهدف بمجملها إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات، والتسويق للصناعات الوطنية التي تتمتع بمزايا تفضيلية وتنافسية وتتميز بجودتها العالية ومواصفاتها العالمية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وتوطيد علاقات التعاون والتبادل التجاري بين الإمارات مع مختلف دول العالم.

وأكد شطاف حرص غرفة الشارقة على تحقيق أقصى استفادة من هذه البعثات للترويج لإمارة الشارقة، كمركز اقتصادي حيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز مستويات التعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة ونظرائها في مختلف الدول، في سبيل تعزيز حركة التجارة الخارجية وتنمية صادرات الإمارة، وزيادة معدلات نموها، وإتاحة الفرص لرجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين، لعقد اجتماعات مع نظرائهم في مختلف الدول بما يساعدهم على التعرف عن قرب وعبر القنوات الرسمية على مجالات الاستثمار وآفاق التعاون المتبادل وبالتالي تطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.

وتضم البعثة التي ستبحث آفاق التعاون والاستثمار المتبادل مع القطاع الخاص الروسي، أكثر من 20 شركة من قطاع المواد الغذائية في الدولة وعدداً من المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارة الشارقة.