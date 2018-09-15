"اقتصادية الشارقة" تعزز مجالات التعاون مع "إينوك"

الشارقة 24:

استقبل سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، بمبنى الدائرة الرئيسي في الشارقة وذلك في إطار سعي المجموعة لتعزيز مجالات التعاون المتاحة بشكل عام وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع اقتصادية الشارقة للاستفادة بشكل أمثل من قوة اقتصاد الإمارة ولما يمثله سوق الإمارة من أهمية لأعمال المجموعة.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة رئيس الدائرة بكل من سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والوفد المرافق له، وأكد سعادة رئيس الدائرة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وشارك في الاجتماع عدد من مديري ومسؤولي الدائرة.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تولي أهمية قصوى لعقد مثل هذه اللقاءات، مضيفاً، أن هذا اللقاء يندرج في إطار توجه الدائرة للاتصال المباشر مع أهم القطاعات التجارية النشطة في الدولة وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما وتمتلك الإمارة بيئة اقتصادية مستدامة ومستقرة إضافة إلى الموقع الجغرافي المميز للإمارة، والبيئة التشريعية والقانونية، والنمو الاقتصادي المرتفع والمستقر والمشاريع الاقتصادية الضخمة.

ومن جانبها تقدمت مجموعة إينوك بخالص شكرها وتقديرها للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه المستمرة لتهيئة البيئة الاستثمارية واهتمامه بالجانب الاقتصادي، وللمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كما أعربت مجموعة إينوك عن سعادتها بعودتها لممارسة نشاطها في الإمارة لأهمية أسواقها ولضخامة حجم استهلاك المواد البترولية فيها، كما أكدت على استعدادها للتعاون مع الدائرة للعمل على إزالة جميع المعوقات، وأبدت المجموعة التزامها التام بإزالة الآثار الناتجة عن إغلاق المحطات في الفترة السابقة.

هذا وتعتزم مجموعة إينوك افتتاح خمس محطات خدمة في 2019 على أن يصل عدد المحطات في إمارة الشارقة إلى 25 محطة خلال السنوات الخمس القادمة، وستضم هذه المحطات أحدث التقنيات والتجهيزات وستعمل وفقاً لأرقى المعايير وذلك بغرض تطوير الخدمات المقدمة لقاطني الإمارة.

وفي نهاية اللقاء تقدم الوفد بالشكر لدائرة التنمية الاقتصادية على الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالعمل الاقتصادي في الإمارة، وأشاد الوفد بالشراكة القائمة مع الدائرة وأثنى على منهجية التطوير الواضحة التي تنتهجها الدائرة، وأكد على ضرورة استمرار عملية التنسيق بين الجانبين بما يضمن التكامل والتواصل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات للوصول إلى رؤية وخطة اقتصادية تنموية مميزة.