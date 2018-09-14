مؤشر نمو الاستثمار بالصين يشهد هبوطاً جديداً

الشارقة 24 – رويترز:

في علامة واضحة على التحديات التي تواجهها بكين، بينما تحاول دعم اقتصادها في مواجهة قرار الولايات المتحدة، بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية، هبط أحد المؤشرات الرئيسية للاستثمار في الصين إلى مستوى قياسي جديد.

وصرح ماو شينغ يونغ المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني الصيني في مؤتمر صحافي الجمعة، أن معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة ارتفع إلى 5.3 بالمئة في الفترة من يناير إلى أغسطس مسجلاً انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.2 بالمئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن البيانات التي كشف عنها مكتب الإحصاء الوطني، أشارت في الوقت نفسه إلى ارتفاع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بشكل أفضل مما توقعه المحللون، حيث زاد الناتج الصناعي بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة تسعة بالمئة على أساس سنوي.

وتعزز هذه البيانات توافقاً في الآراء على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يشهد تباطؤاً في نموه لكنه ليس معرضاً لخطر التباطؤ الحاد حتى الآن.