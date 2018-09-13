الأخضر يلون بورصات الكويت والبحرين وعمان الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، وفي ظل ذلك تراجعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها الى مستوى 7590.65 نقطة لتخسر ما نسبته 0.59%، وفي المقابل سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.36% لتقفل عند مستوى 5348.79 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بدعم من كافة القطاعات لتقفل عند مستوى 1345.04 نقطة، وسجل مؤشر السوق العمانية العام ارتفاعاً جيداً وصولاً إلى مستوى 4558.51 نقطة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.62% في ظل ارتفاع كافة القطاعات، وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.51%، لتقفل عند مستوى 1992.33 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال.

السوق السعودية تختتم تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الخميس، وسط تباين أداء غالبية القطاعات وتعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 44.73 نقطة أو ما نسبته 0.59% ليقفل عند مستوى 7590.65 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 92.3 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 106 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الإعلام القطاعات المرتفعة بنسبة 1.39%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.10%، في المقابل تصدر قطاع تجزئة السلع الكمالية القطاعات المتراجعة بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.37%.

وسجل سعر سهم تكافل الراجحي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69% وصولاً إلى سعر 55.80 ريال، تلاه سهم العقارية بنسبة 3.81% وصولاً إلى سعر 14.16 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميد غلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.37% وصولاً إلى سعر 14.82 ريال، تلاه سهم الأسماك بنسبة 3.56% وصولاً إلى سعر 19.50 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.1 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 12.4 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 375.9 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 260.8 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتفع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات الخميس، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.12 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل عند مستوى 5348.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.3 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار نفذت من خلال 2022 صفقة.

وسجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.50% وصولاً إلى سعر 0.246 دينار، تلاه سهم المتكاملة بنسبة 1.69% وصولاً إلى سعر 0.843 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أجيليتي أعلى نسبة تراجع بواقع 1.14% وصولاً إلى سعر 0.864 دينار، تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 1.02% وصولاً إلى سعر 1.069 دينار.

واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7 ملايين سهم، تلاه سهم بيتك بواقع 4.5 مليون سهم، بينما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 2.6 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتد صاعدة على كافة المستويات

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الخميس، وسط أداء إيجابي لكافة القطاعات قادها قطاع البنوك التجارية، وكان هذا الارتفاع بواقع 4.53 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1345.04 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت بقية القطاعات بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 10.55 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.13% وصولاً إلى سعر 0.820 دينار، تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.85% وصولاً إلى سعر 0.275 دولار.

واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 4.1 مليون سهم، تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 385.7 ألف سهم.

السوق العمانية تواصل ارتفاعها بدعم من كافة القطاعات

ارتفع مؤشر السوق العمانية بشكل جيد في تعاملات، يوم الخميس، بعد أداء إيجابي لكافة القطاعات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4558.51 نقطة رابحاً 27.96 نقطة أو ما نسبته 0.62%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.5 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 1140 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 4 شركات، واستقرت أسعار أسهم 10 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، تلاه قطاع المال بنسبة 0.95%.

وسجل سعر سهم الوطنية العمانية للهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.55% وصولاً إلى سعر 0.165 ريال، تلاه سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 8.08% وصولاً إلى سعر 0.856 ريال، وسجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.16% وصولاً إلى سعر 0.181 ريال، تلاه سهم أريدو بنسبة 1.86% وصولاً إلى سعر 0.528 ريال.

واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 7 ملايين سهم، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقولات بواقع 5 ملايين سهم، كما احتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 674.7 ألف ريال، تلاه سهم أريدو بواقع 607.7 ألف سهم.

خسائر في السوق الأردنية بضغط من قطاعي الصناعة والمال

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الخميس، بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال، وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1992.33 نقطة بخسائر نسبتها 0.51%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون دينار نفذت من خلال 1785 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة، واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.59%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار وسهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سهم البطاقات العالمية بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الزي لصناعة الألبسة الجاهزة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.26% وصولاً إلى سعر 0.18 دينار.

واحتل سهم المركز التجمعات الاستثمارية المتخصصة الأول بقيم التعاملات بواقع 592.3 ألف دينار، تلاه سهم البنك العربي بواقع 456 ألف دينار.