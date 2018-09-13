تركيا تحظر بيع العقارات وتأجيرها بالعملات الأجنبية

الشارقة 24 - د ب أ:





أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً، يلزم باستخدام الليرة التركية في كافة عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وذلك ضمن جهود دعم العملة المحلية.

وأوضحت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن المرسوم الرئاسي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يشمل عقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل والأعمال والخدمات المنفذة عن طريق التأجير.

وشدد المرسوم على أن العقود المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها، لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.

أما العقود المبرمة سابقاً والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود، باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، وذلك خلال 30 يوماً من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

يأتي قرار اليوم قبل ساعات من اجتماع للبنك المركزي التركي، لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة برفعها.