الأحمر يزين بورصات المنطقة في مؤشرات الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء باستثناء السوق العمانية. وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2809.87 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.82%، كما تراجعت سوق السعودية وسط تراجع أداء غالبية قطاعاتها إلى مستوى 7635.38 نقطة لتخسر ما نسبته 0.75%، وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.14% لتقفل عند مستوى 5329.67 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. واستمر تراجع مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعات البنوك والصناعة والاستثمار لتقفل عند مستوى 1340.51 نقطة. بينما سجل مؤشر السوق العمانية العام ارتفاعاً جيداً وصولاً إلى مستوى 45630.55 نقطة كان هذا الارتفاع بنسبة 0.99% في ظل ارتفاع كافة القطاعات. وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.08%، لتقفل عند مستوى 2002.61 نقطة بضغط من القطاع المالي.

خسائر في سوق دبي بضغط شبه جماعي من قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الثلاثاء وسط تراجع غالبية القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 23.11 نقطة أو ما نسبته 0.82% ليقفل عند مستوى 2809.87 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 217 مليون سهم بقيمة 203.5 مليون درهم نفذت من خلال 2968 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.06% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.12% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.90%.

وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.76% وصولاً إلى سعر 0.475 درهم تلاه سهم Orascom Constructions بنسبة 9.09% وصولاً إلى سعر 7.80 دولار، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال اعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.405 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بنسبة 6.22% وصولاً إلى سعر 0.422 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26 مليون سهم تلاه سهم إعمار للتطوير بواقع 23.1 مليون سهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 64.3 مليون درهم تلاه سهم سلامة بواقع 30.3 مليون درهم.





تراجع آخر للسوق السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الثلاثاء وسط تراجع أداء غالبية القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 57.69 نقطة أو ما نسبته 0.75% ليقفل عند مستوى 7635.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 104.2 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 137 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الأدوية القطاعات المرتفعة بنسبة 0.49% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.35%، في المقابل تصدر قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المتراجعة بنسبة 1.93% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%.

وسجل سعر سهم ميدغلف للتأمين اعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 16.00 ريال تلاه سهم بنيان ريت بنسبة 3.75% وصولاً إلى سعر 9.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بدجت السعودية اعلى نسبة تراجع بواقع 6.41% وصولاً إلى سعر 26.30 ريال تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 6.21% وصولاً إلى سعر 13.30 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 20 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 407.7 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 348.3 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد هابطة بنسبة 0.14%

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الثلاثاء وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.41 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل عند مستوى 5329.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 43.8 مليون سهم بقيمة 18.7 مليون دينار نفذت من خلال 3227 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.09% وصولاً إلى سعر 0.558 دينار تلاه سهم برقان بنسبة 0.80% وصولاً إلى سعر 0.253 دينار، في المقابل سجل سعر سهم خليج ب اعلى نسبة تراجع بواقع 5.14% وصولاً إلى سعر 0.240 دينار تلاه سهم صناعات بنسبة 1.20% وصولاً إلى سعر 0.165 دينار. واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.2 مليون سهم تلاه سهم زين بواقع 6.1 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 2.9 مليون دينار.

محطة حمراء في السوق البحرينية وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الثلاثاء وسط أداء سلبي لقطاعات الصناعة والبنوك والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 2.17 نقطة أو ما نسبته 0.16% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1340.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 885.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 6.15 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل تراجعت باقي القطاعات بقيادة قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.21 نقطة.

سجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.780 دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.68% وصولاً إلى سعر 0.605 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.105 دولار تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.82% وصولاً إلى سعر 0.270 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم المجموعة العربية للتأمين بواقع 1.1 مليون سهم.

السوق العمانية ترتفع إلى مستوى 4500 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها

ارتفع مؤشر السوق العمانية بشكل جيد في تعاملات يوم الثلاثاء بعد أداء إيجابي لكافة القطاعات، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4530.55 نقطة رابحا 44.44 نقطة أو ما نسبته 0.99%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.5 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 966 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وتراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرت أسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق قطاع الخدمات بنسبة 1.20% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.88% تلاه قطاع المال بنسبة 0.39%.

وسجل سعر سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.17% وصولاً إلى سعر 0.278 ريال تلاه سهم ريسوت للأسمنت بنسبة 7.94% وصولاً إلى سعر 0.462 ريال. وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.042 ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 1.92% وصولاً إلى سعر 0.102 ريال. واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 3.6 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.3 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 956.4 ألف ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 386 ألف سهم.

تراجع آخر طفيف في السوق الأردني بضغط من قطاع المال

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء بعد أداء سلبي لقطاع المال وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 2002.61 نقطة بخسائر نسبتها 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار نفذت من خلال 1740 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.17%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.11% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم سرى للتنمية والاستثمار اعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.87% وصولاً إلى سعر 0.43 دينار تلاه سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.78% وصولاً إلى سعر 2.41 دينار، في المقابل سجل سعر سهم فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية اعلى نسبة تراجع بواقع 7.33% وصولاً إلى سعر 3.41 دينار تلاه سهم إعمار بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار. واحتل سهم المركز الاقبال للاستثمار الأول بقيم التعاملات بواقع 771.4 ألف دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 334.1 ألف دينار.