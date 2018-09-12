شح المعروض يلقي بظلاله على أسعار الأسماك في الشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ارتفعت أسعار الأسماك، في أسواق ومنافذ البيع في مدن المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، بمعدلات تقديرية تتراوح بين 20 – 25%.

وأرجعت الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، ارتفاع الأسعار في الأسواق، إلى شح المعروض الناتج عن تراجع حركة الصيد في الوقت الراهن.

وأكدت الجمعيات، أن تراجع حركة الصيد، يعتبر أمراً طبيعياً، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وتدني حصيلة الصيد، ما يدفع بعدد كبير من الصيادين وأصحاب القوارب للعزوف عن ارتياد البحر، توفيراً للنفقات.

وشددت على أنه ورغم شح المعروض المحلي، إلا أن المتاح في الأسواق يكفي لسد حاجة المستهلكين ومواكبة حجم الطلب، لافتة إلى الاستعاضة عن هذا النقص بالاستيراد من عدد من مدن وإمارات الدولة.

وقال محمد إبراهيم بن شمل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك: إن حالة من الهدوء تخيم على حركة الصيد في المدينة، لظروف اعتيادية تتعلق بالحالة المناخية ومواسم هجرات الأسماك وغيرها من عوامل تنعكس على معدل رحلات الصيد.

وأشار إلى تعويض نقص الأسماك المحلية في أسواق المدينة، من خلال السماح للتجار بالاستيراد من مدن أخرى ذات وفرة في الناتج السمكي، منوهاً إلى أن ارتفاع الأسعار يخضع لقاعدة العرض والطلب، إلا أنه لم يتجاوز الحد المتعارف عليه، ويبقى في متناول المستهلك.

بدوره، قال سعيد بن عبود عضو مجلس إدارة جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك: إن سوق السمك في المدينة يستطيع على مواكبة الطلب على الأسماك، رغم تراجع حركة الصيد في المدينة بشكل ملحوظ.

واعتبر أن توقف قطاع كبير من الصيادين في المدينة عن ارتياد البحر، يعتبر أمراً طبيعياً حرصاَ منهم على ترشيد نفقات التشغيل، في وقت متعارف فيه تدني معدلات حصيلة الصيد، لاسيما في ظل منع الصيد بالشباك حتى شهر أكتوبر، بقرار تنظيمي من وزارة التغير المناخي والبيئة.

ونوه سعيد بن عبود، إلى لجوء عدد من الباعة والتجار للاستيراد لتعويض النقص، لافتاً إلى أن أسعار البيع تخضع للتدقيق من قبل الجهات الرقابية، ولا تتجاوز الحد المسموح به، وأشار إلى توافر أنواع مختلفة من الأسماك في الأسواق كالهامور والخباط والقباب وغيرها.

من جانبه، أكد سلطان الشرقي أمين سر جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك، أن المدينة لا تعاني من شح في المعروض، وإنما من نقص محدود نتيجة تراجع حركة الصيد.

وأضاف الشرقي، أن الجمعية سمحت للتجار ومحلات البيع بالاستيراد من المدن المجاورة، لتعويض النقص، ومواكبة الطلب في الأسواق، معتبراً أن الأسعار تبقى في متناول الجميع.

وتوقع الشرقي عودة حركة الصيد للذروة تدريجياً مع بداية شهر أكتوبر المقبل، نظراً لسريان قوانين تنظيمية أخرى من الوزارة، والتي بموجبها يسمح للصيادين بالعودة في استخدام الشباك مجدداً.