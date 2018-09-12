أوبك تتوقع تباطؤ الطلب على النفط في 2019 وتحذر بشأن الاقتصاد

الشارقة 24 – رويترز:

قلصت أوبك، اليوم الأربعاء، مجدداً توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019، وقالت إن المخاطر في التوقعات الاقتصادية تميل إلى جانب التراجع، مما يضيف تحدياً جديداً لجهود المنظمة من أجل دعم السوق في العام المقبل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد 1.41 مليون برميل يومياً، بانخفاض 20 ألف برميل يومياً عن توقع الشهر الماضي، لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي.

وأضافت أوبك أن إنتاج أعضائها الـ 15 النفطي زاد في أغسطس، بمقدار 278 ألف برميل يومياً، إلى 32.56 مليون برميل يومياً، عقب اتفاق يونيو على تخفيف اتفاق خفض المعروض.