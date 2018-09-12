مصر تعدل الرسوم الجمركية على بعض الواردات

الشارقة 24 – رويترز:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً، بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.

نشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم الخميس الـ 13 من سبتمبر.

شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 % على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10 % من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.

كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده "مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال".

وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجدداً في يناير 2016.

وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل "عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية".

ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.