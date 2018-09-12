الذهب يتراجع وسط مخاوف الحرب التجارية الأميركية الصينية

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع انخفاض اليوان، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الأميركية الصينية ، مما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واجه الذهب مقاومة فنية قوية بعد أن فشل في اختراق مستوى 1200 دولار للأوقية "الأونصة" المهم، أمس الثلاثاء.

وفي الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 %عند 1194.41 دولار للأوقية، بعد أن نزل إلى أقل مستوياته منذ 24 أغسطس عندما سجل 1187.21 دولار، أمس الثلاثاء.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1198.90 دولار للأوقية.