تعاون بين "أدنوك" و"اتصالات" لإنشاء أكبر شبكة إعلانات رقمية خارجية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع "اتصالات"، لإنشاء حلول سحابية لشبكة لافتات إعلانية رقمية في 100 محطة خدمة تابعة لشركة أدنوك للتوزيع، لتكون أكبر شبكة إعلانات خارجية في دولة الإمارات، ولخلق مصادر أخرى لإيرادات كلا الشركتين وللتواصل مع عملائهم.

حضر حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة أدنوك للتوزيع سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع، وسلطان الظاهري المدير العام لشركة اتصالات في أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من جون كيري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، وسلفادور أنجلادا رئيس قطاع الأعمال في "اتصالات".

وبموجب نطاق الاتفاقية، ستتولى "اتصالات" مسؤولية توفير حلول رقمية تجمع بين الشاشات الرقمية، ونظام إدارة المحتوى على "سحابة اتصالات" الرقمية، والاتصال، والصيانة، والتشغيل، وغرفة التحكم فضلاً عن الدعم الفني عن بعد والإدارة على مدار 24 ساعة في اليوم.