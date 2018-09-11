أسعار الوقود أشعلت نار الاحتجاجات في أرجاء الهند

الشارقة 24 – رويترز:

أدت احتجاجات في شتى أنحاء الهند، على الارتفاع القياسي في أسعار البنزين والديزل، إلى إغلاق متاجر ومكاتب حكومية ومدارس في مختلف أرجاء البلاد، ومنع المحتجون في بعض الأماكن حركة القطارات وأغلقوا طرقاً وخربوا سيارات.

وخرج نشطاء من حزب المؤتمر المعارض في مسيرات وأغلقوا طرقاً وعطلوا حركة قطارات في ولاية أوديشا بشرق الهند، بينما نظمت أحزاب معارضة أخرى احتجاجات خارج مقار شركات لتسويق الوقود.

وتأتي الاحتجاجات المشتركة لأحزاب المعارضة قبل أقل من 9 أشهر من انتخابات عامة، بهدف إظهار الاستياء من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وردد المحتجون هتافات ضد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وأضرموا النار في الإطارات، لقطع حركة المرور في العديد من الولايات.

وذكر المعارضون، أن من الواجب الاحتجاج على الطريقة التي ترفع بها الحكومة الفدرالية أسعار الوقود باستمرار، وذلك لإنفاق جميع أموال الشعب على الوقود في الوقت الحالي، وقد يزداد الوضع سوءاً في المستقبل إن لم يتم وضع الأسعار تحت السيطرة.

ومن جانبه اتهم حزب بهاراتيا جاناتا معارضيه "بتسييس غير ضروري" لارتفاع أسعار الوقود وتراجع العملة، وأوضح وزير القانون رافي شانكار براساد، أن حزب المؤتمر وغيره من أحزاب المعارضة يخلقون مناخاً من الخوف والإرهاب.

وتراجعت شعبية مودي خلال الشهور القليلة الماضية، إذ سيواجه حزبه على الأرجح تحدياً صعباً في الانتخابات العامة، المتوقع إجراؤها في أوائل العام المقبل.