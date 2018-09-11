رئيس "علي بابا" جاك ما يتنحى عن منصبه بعد عام

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن جاك ما الشريك المؤسس لمجموعة علي بابا القابضة، أكبر شركة صينية للتجارة الإلكترونية، الإثنين، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للمجموعة بعد عام بالضبط، في العاشر من سبتمبر 2019.

وسيحل محله الرئيس التنفيذي الحالي دانيال تشانج، بينما سيكمل ما فترته الحالية في مجلس إدارة علي بابا، حتى الاجتماع العام السنوي للشركة في 2020.

وجاك ما الذي أكمل عامه الرابع والخمسين الإثنين، تخلى عن منصب الرئيس التنفيذي في 2013.

ويشغل تشانج هذا المنصب منذ 2015 بعدما شغل منصب مدير العمليات، ويعرف بأنه صاحب فكرة "يوم العزاب"، الذي يوافق 11 نوفمبر وهو فعالية أطلقتها علي بابا، وأصبحت أكبر يوم للتسوق الإلكتروني في العالم.

وأعلنت الشركة أن تشانج سيحتفظ أيضاً بمنصب الرئيس التنفيذي.

وما، الذي كان معلماً للغة الإنجليزية وشارك في تأسيس علي بابا في 1999، هو واحد من أثرى أثرياء الصين، ويصل صافي قيمة ثروته إلى 36.6 مليار دولار، وفقاً لفوربس.

وتوسعت شركته ليبلغ عدد العاملين بها بدوام كامل 66 ألفاً وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 420 مليار دولار.