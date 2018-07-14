الإمارات المحطة الشرق أوسطية المهمة في "طريق الحرير"

الشارقة 24 – وام:

تعد دولة الإمارات بمقومات بنيتها التحتية المتميزة وتصدرها العديد من المؤشرات الجودة العالمية، فضلاً عن الأمن والاستقرار المحطة الشرق أوسطية المهمة في طريق الحرير البحري للقرن الـ21 مع الدول الواقعة على طول الحزام.

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 دولة .. وتمثل مبادرة "الحزام والطريق" استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول وخصوصاً بين الصين ودول أوروبا وآسيا وتتضمن فرعين رئيسيين وهما "حزام طريق الحرير الاقتصادي البري" و"طريق الحرير البحري" .. وتسعى بكين من خلال هذه المبادرة إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وسعى البنك الصناعي التجاري الصيني - أحد أكبر المصارف في العالم بأصول تبلغ 2.32 تريليون دولار - إلى تعزيز مكانته في الشرق الأوسط والمساهمة في تطوير ونمو العلاقات الإماراتية الصينية على خلفية تنامي دور الإمارات وقوتها على الصعيد الدولي بشكل عام وتدفق الأعمال التجارية ما فتح المجال لزيادة التعاون التجاري بين الشركات الإماراتية والصينية.

وفي ظل اهتمام الشركات الصينية للاستثمار وقعت موانئ أبوظبي العام الماضي اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة "جوسيك" في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التابعة لمدينة خليفة الصناعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية وإضافة نوعية للنشاط الصناعي والتجاري من خلال منظومة متكاملة تدعم نمو وازدهار قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأسهم توقيع 5 شركات صينية "سوزهو جيانغي وود.. وجيانغسو جينزي إنفيرومينتال القابضة وهانيرجي ثين فيلم باور جروب.. وجيانغسو فانتاي.. وجوانج تشنغ" عقود تأجير بأكثر من 1.1 مليار درهم مع شركة "جوسيك" للاستفادة مبكراً من المزايا التجارية للاتفاقية في توفير أكثر من 1400 فرصة عمل وتعزيز القوة المالية للمنطقة وتعميق روابطها مع مبادرة الحزام والطريق.

وتتمتع دولة الإمارات وجمهورية الصين بثروات طبيعية وهياكل اقتصادية ونظم صناعية تسعيان إلى تحقيق التكامل في الأهداف المشتركة لتعميق التعاون بينهما في كافة المجالات وتمتلكان علاقات راسخة ومتميزة تشهد تطوراً نوعياً ومتنامياً منذ زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين خاصة توقيع الاتفاقية الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين - ثاني أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للدولة حيث يصل حجم التبادل التجاري سنوياً إلى 70 مليار دولار - لتوثيق الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ودعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال مبادرتي "الحزام والطريق" و"طريق الحرير البحري" حيث تمثل دولة الإمارات منفذاً لنحو 60% من الصادرات الصينية إلى المنطقة.