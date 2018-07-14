"الاتحادية للضرائب": مشروع رد "القيمة المضافة" للسياح بمراحله النهائية

الشارقة 24:

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إن قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح سيعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن القرار حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.

وأشارت إلى أن مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الذي قامت الهيئة بطرحه يتوقع أن يدخل حيز التطبيق قريباً حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث الجاهزية لتطبيق النظام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية، وستقوم الشركة المنفذة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل لنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة مما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة حسب الخطة المقترحة من الهيئة، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح جاء في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد مما سيعزز دور القطاع في المنظومة الاقتصادية.