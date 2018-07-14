5.731مليون مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول

الشارقة 24:

سجل مطار الشارقة نمواً في حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.34 % مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 5.731 مليون مسافر مقارنة بـ 5.493 مليون مسافر في الفترة نفسها من عام 2017، وذلك نتيجة لتطور الخدمات التي يقدمها سواء للمسافرين أو لشركات الطيران، الأمر الذي جعل منه أحد أهم محطات الترانزيت على مستوى المنطقة، إضافة إلى توسع الناقلات الجوية العاملة من المطار.

فقد تعامل مطار الشارقة مع 2.851 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو 3.59 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، توزعت أعدادهم ما بين 966.4 ألف مسافر في أبريل و937.45 ألف مسافر في مايو و947.2 ألف مسافر في يونيو.

وسجلت حركة الطائرات المنتظمة وغير المنتظمة خلال النصف الأول أكثر من 38.8 ألف حركة جوية بزيادة قدرها 3.83 %.

وشهدت حركة المسافرين زيادة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري من وإلى عدد من الوجهات الرئيسية مثل الهند وروسيا والسوق الخليجي والسوق الآسيوي، وذلك نتيجة زيادة التدفق السياحي من هذه الوجهات.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، سجل مطار الشارقة أكثر من 64.73 ألف طن، فيما حقق حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي نمواً قياسياً بنسبة 19 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن إمارة الشارقة نجحت في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتجارة الإقليمية والعالمية في وقت يلعب فيه مطار الشارقة دوراً محورياً بتعزيز صورة هذه المدينة الرائدة من خلال الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي يوفرها للمسافرين لجعل سفرهم عبر المطار رحلة ذات تجربة مميزة.

وأضاف سعادته إن نتائج النصف الأول من العام الجاري تدل على النمو المستمر في حركة المسافرين وحالة التطور التي تشهدها مختلف المجالات ضمن قطاع الطيران على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وتعتبر دليلاً أيضاً على الإمكانيات التي يتمتع بها مطار الشارقة ونجاح جهود الإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز للسياحة والاستثمار في المنطقة.

وأشار المدفع إلى أن مستخدمي البوابات الذكية التي يبلغ عددها 16 بوابة متوفرة في صالات المغادرين والقادمين لمبنى المطار وصل إلى نحو مليون ونصف المليون مسافر في الاتجاهين خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أسهم في زيادة انسيابية حركة المسافرين وتخفيف الازدحام خلال وقت الذروة وتحقيق معدلات إنجاز لا تتجاوز 20 ثانية لكل معاملة عبور.

وحرص مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري علـى دعم المجتمع المحلي، عبـر العديد مـن المبادرات والرعايات للفعاليات والأنشطة المتنوعـة، والتي تنبع مـن إيمانه العميق بأهمية المسؤولية المجتمعية، وهو ما عزز من مكانته المحلية والإقليمية.