افتتاح المنتدى الإماراتي - الجنوب أفريقي للأعمال في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

أشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بأهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا في كافة المجالات وأثنى على أواصر الصداقة والتعاون المتينة والعلاقات التاريخية المتميزة التي لطالما ربطت دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية عام 1994.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال الإماراتي-الجنوب أفريقي الذي عُقد في فندق قصر الإمارات، أبوظبي اليوم الجمعة، بحضور سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له ولفيف من رجال المال والأعمال من البلدين.

وبعد أن رحب المنصوري برئيس جمهورية جنوب أفريقيا والوفد المرافق له في بلدهم الثاني دولة الإمارات، قال في كلمة أمام المنتدى "اتمنى لهذا المنتدى النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، وبما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا الصديقين"، مثنيا على علاقة الصداقة والتعاون المتينة والعلاقات التاريخية المتميزة التي لطالما ربطت دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية عام 1994.

وأكد أن انعقاد هذا المنتدى الرائد اليوم، والذي يأتي بعد تنظيم أول ورشة عمل استثمارية بين البلدين في 24 و25 أبريل الماضي في بريتوريا يعكس مدى حرص الجانبين على الارتقاء بتلك العلاقات الثنائية وصولاً إلى تحقيق طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

وأضاف المنصوري أنه على الصعيد الاقتصادي، لا بد من الإشادة بالعلاقات التجارية المتميزة بين البلدين، حيث احتلت جنوب أفريقيا مركز الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى2017، فيما شكلت الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الجنوب إفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.. كما شهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، مرتفعاً من نحو 2.6 مليار دولار عام 2016 إلى ما يقرب من 3.2 مليار دولار عام 2017، أي بنسبة نمو تبلغ 23%، مدفوعاً بتسارع نشاط إعادة التصدير من الإمارات إلى جنوب أفريقيا، وارتفاع قيمة الصادرات الجنوب إفريقية إلى الإمارات.

وأوضح أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، تشير البيانات الأولية إلى تحسن طفيف في مستويات التجارة غير النفطية بين البلدين الصديقين، مسجلة نحو 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار تقريباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معرباً عن أمله بأن تتعاظم مستويات هذا التحسن خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وأشاد وزير الاقتصاد بنمو العلاقات التجارية بين الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا قائلاً إنه مع الإشادة بتميز العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أننا نرى فرصة كبيرة للبناء عليها من أجل الوصول إلى آفاق أكثر تميزاً، حيث يمكن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في المجوهرات والمعادن الثمينة، والبتروكيماويات، وغيرها من منتجات البلدين ذات السمعة المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.