سيف المدفع: قرار رد "القيمة المضافة" للسياح يستكمل مسيرة البناء الاقتصادي

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن قرار مجلس الوزراء برد ضريبة القيمة المضافة للسياح، هو مبادرة جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات والمبادرات الحكيمة التي أطلقها مجلس الوزراء في إطار الرؤية الرشيدة لاستكمال مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومتنوع للدولة.

واعتبر المدفع أن هذا القرار وما سبقه من قرارات في الآونة الأخيرة ومنها إعفاء قطاع المعارض والمؤتمرات وقطاع الذهب من ضريبة القيمة المضافة، يُشكل دعماً إضافياً لسياحة الأعمال في الدولة وعامل جذب تنافسي لكل من السياح ورجال الأعمال لحضور المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى التي تشهدها لدولة، عدا عن انعكاسه الإيجابي على قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، وتأثيراته غير المباشرة على قطاعي الفنادق والسفر وغيرهما من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأثنى المدفع على القرار وتوقيته مع اقتراب موعد العديد من الاستحقاقات الكبرى التي ستستضيفها وتنظمها الدولة ومن أبرزها "إكسبو 2020"، مؤكداً أنه خطوة حكيمة وفصلاً جديداً من فصول حرص القيادة الرشيدة على إطلاق المبادرات التي تقرأ الواقع وتستشرق المستقبل وتصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة على كافة الصعد وفي مختلف مناحي الحياة في الدولة وصولاً إلى بناء أفضل اقتصاد وأسعد مجتمع.