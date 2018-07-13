تزايد العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة

الشارقة 24 – أ ف ب:

ارتفع العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة، خلال يونيو الماضي، ما سيؤدي إلى تزايد التوتر على الأرجح مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوماً جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية، معللاً ذلك بممارسات تجارية غير منصفة.

وتأتي الزيادة، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بـ 13.1% للنصف الأول من العام الحالي رغم التوتر.

وارتفع العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة، إلى 133.8 مليار دولار في الفترة بين يناير ويونيو، وإلى 28.97 مليار دولار في يونيو الماضي، ما يشكل رقماً قياسياً.

وهذا الخلل في التوازن، هو أساس استنكار ترامب، إزاء ما يعتبره ممارسات تجارية غير منصفة، تضر بالشركات الأميركية، وتدمر وظائف في بلاده، إلا أن وزارة التجارة الصينية حملت الولايات المتحدة في بيان، مسؤولية تلك المشاكل، وقالت إن الخلل في الميزان التجاري مبالغ به، بسبب المشاكل الهيكلية في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم هيئة الجمارك يدعى هوانغ سونغبينغ في لقاء صحافي الجمعة: إنه "سيكون لهذا الخلاف التجاري، أثر بالتأكيد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وانعكاس سلبي جداً على التجارة العالمية".

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت صادرات الصين بـ 11.3% على مدى عام في يونيو، بعد أن كانت توقعات وكالة بلومبرغ بـ 9.5%، بينما ازدادت الواردات بـ 14.1%، بعد أن كانت التوقعات 21.3%.