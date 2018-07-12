أسواق المنطقة تسجل تراجعاً في آخر تداولات الأسبوع

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.28% لتقفل عند مستوى 2884.22 نقطة، كما تراجعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.31% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8362.41 نقطة، وتراجعت السوق الكويتية وكان هذا التراجع بنسبة 0.61% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5344.48 نقطة في ظل تراجع قيم السيولة، كما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.33% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4440.80 نقطة وسط تراجع لكافة قطاعاتها، وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.29% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2037.56 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2884.22 0.28 % سالب السعودية 8362.41 0.31 % سالب الكويت 5344.48 0.61 % سالب عمان 4440.80 0.33 % سالب الأردن 2037.56 0.29 % سالب

سوق دبي تختتم تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط تباين أداء القطاعات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2884.22 نقطة متراجعاً بواقع 8.21 نقطة أو ما نسبته 0.28%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 134.4 مليون سهم بقيمة 155 مليون درهم نفذت من خلال 2497 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركة واحدة، وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 0.31% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.30% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 2.52% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.68%.

وسجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.93% وصولاً إلى سعر 0.770 درهم تلاه سهم العربية للطيران بنسبة 1.94% وصولاً إلى سعر 1.05 درهم، في المقابل سجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.83% وصولاً إلى سعر 1.76 درهم تلاه سهم دبي للاستثمار بنسبة 2.94% وصولاً إلى سعر 1.98 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 31.4 مليون دولار تلاه سهم دريك أند سكيل انترناشيونال بواقع 27.9 مليون درهم، واحتل سهم دريك أند سكيل انترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 40.1 مليون تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 16.9 مليون سهم.

السوق السعودية تتراجع وسط تباين في أداء القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة يوم الخميس، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8362.41 نقطة خاسرا بواقع 26.25 نقطة او ما نسبته 0.31%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 106.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 98 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الإعلام القطاعات المرتفعة بنسبة 1.08% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.69%، وفي المقابل تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.01% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.85%.

وسجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 48.10 ريال تلاه سهم إكسترا بنسبة 4.10% وصولاً إلى سعر 61.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.98% وصولاً إلى سعر 21.50 ريال تلاه سهم الأهلي بنسبة 2.27% وصولاً إلى سعر 47.35 ريال، واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 14 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 465.3 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 428.8 مليون ريال.

السوق الكويتية تتراجع وسط تراجع قيم السيولة

تراجعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، وذلك وسط تراجع مؤشرات السيولة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 32.79 نقطة أو ما نسبته 0.61% ليقفل عند مستوى 5344.48 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 99.7 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون دينار نفذت من خلال 5348 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك وربة نسبة ارتفاع بواقع 2.85% وصولاً إلى سعر 0.253 دينار، وسجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة تراجع بواقع 2.73% وصولاً إلى سعر 0.107 دينار تلاه سهم أجيليتي بنسبة 1.29% وصولاً إلى سعر 0.840 دينار، واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.2 مليون سهم تلاه سهم صناعات واقع 13.9 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 14.6 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 7.2 مليون دينار.

مؤشر السوق العمانية يتراجع 0.33% بضغط من كافة القطاعات

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.74 نقطة وبنسبة 0.33% ليقفل عند مستوى 4440.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 378 صفقة، وارتفع أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.51% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.31%.

وسجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.94% وصولاً إلى سعر 0.105 ريال تلاه سهم صحار للطاقة بنسبة 1.77% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال، وسجل سعر سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.81% وصولاً إلى سعر 0.290 ريال تلاه سهم المتحدة للتمويل بنسبة 6.54% وصولاً إلى سعر 0.100 ريال، واحتل سهم بنك مسقط مركز الأول بحجم التداولات بواقع 992.8 ألف سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 926.1 ألف سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 370.4 ألف ريال تلاه سهم اسمنت عمان بواقع 194.5 ريال.

السوق الأردنية تتراجع على كافة المستويات

تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.29% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2037.56 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.0 مليون سهم بقيمة 3.0 مليون دينار نفذت من خلال 1330 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 40 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.51% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.