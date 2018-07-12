خالد المدفع: رد "القيمة المضافة" للسياح يخدم استراتيجية القطاع

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن قرار مجلس الوزراء اعتماد نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياحة، يُعد خطوة استراتيجية فاعلة تهدف إلى الإعلاء من مكانة القطاع السياحي في الدولة، خاصة مع المشاريع والاستثمارات والجهود التي تبذلها الدولة في ظل التحسين والتطوير المستمر للبنية التحتية والمرافق السياحية والترفيهية.

وقال المدفع في تصريح صحافي، إن القرار يصب في مصلحة القطاع السياحي في الإمارات الذي يعد من القطاعات الرئيسية في الدولة، إذ سيعزز من موقع الدولة على خريطة السياحة العالمية وسيساهم في تنشيط وتشجيع القطاعات الأخرى في الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد أمس الأربعاء، قراراً بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة ابتداءً من الربع الرابع من العام الحالي، وذلك دعماً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال.