الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "الكويتية" و"البحرينية"

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.11% لتقفل عند مستوى 2892.43 نقطة، كما تراجعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.35% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8388.66 نقطة، وفي المقابل ارتفعت السوق الكويتية وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.41% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5377.27 نقطة في ظل ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام، كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة 0.76% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1344.89 نقطة، بينما تراجعت السوق العمانية بواقع 0.95% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4455.54 نقطة وسط تراجع لكافة قطاعاتها، وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.32% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2043.58 نقطة.

محطة حمراء في سوق دبي بضغط من قطاعي السلع والعقارات

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم امس وسط ضغط من قطاعي السلع والعقارات، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2892.43 نقطة متراجعا بواقع 3.21 نقطة أو ما نسبته 0.11%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 160.4 مليون سهم بقيمة 215.2 مليون درهم نفذت من خلال 2424 صفقة، وارتفعت أسعار اسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 15 شركة واستقرار لأسعار اسهم 3 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع بنسبة 1.27% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.21% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.04% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.75%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية اعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.70% وصولا الى سعر 0.355 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.42% وصولاً إلى سعر 1.18 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 8.54% وصولاً إلى سعر 0.375 درهم تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 5.14% وصولاً إلى سعر 2.03 درهم، واحتل سهم موانئ دبي العالمية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 27.9 مليون دولار تلاه سهم إعمار بواقع 35.9 مليون درهم، واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 41.4 مليون تلاه سهم بنك الاثمار بواقع 22 مليون سهم.

السوق السعودية تتراجع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8388.66 نقطة خاسراً بواقع 29.25 نقطة أو ما نسبته 0.35%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 155.5 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 86 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.14% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%، وفي المقابل تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المتراجعة بنسبة 1.00% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.90%.

وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.86% وصولاً إلى سعر 26.30 ريال تلاه سهم تكوين بنسبة 5.75% وصولاً إلى سعر 11.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العربي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.36% وصولاً إلى سعر 33.05 ريال تلاه سهم ينساب بنسبة 2.34% وصولاً إلى سعر 75.20 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.9 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 18.7 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 485.8 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 403.5 مليون ريال.

سوق الكويت تواصل حصد الأرباح لتصل إلى مستوى 5377 نقطة

ارتفعت السوق الكويتية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وذلك وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 74.96 نقطة أو ما نسبته 1.41% ليقفل عند مستوى 5377.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون دينار نفذت من خلال 5510 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك وربة نسبة ارتفاع بواقع 11.31% وصولاً إلى سعر 0.246 دينار تلاه سهم بيتك بنسبة 3.14% وصولاً إلى سعر 0.625 دينار، وسجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 1.95% وصولاً إلى سعر 0.755 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 0.90% وصولاً إلى سعر 0.110 دينار، واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.5 مليون سهم تلاه سهم خليج ب واقع 14.4 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 10.8 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 8.1 مليون دينار.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها بدعم ترأسه قطاع البنوك التجارية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بدعم قاده قطاع البنوك التجارية وسط ارتفاع أداء التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 10.10 نقطة أو ما نسبته 0.76% ليقفل عند مستوى 1344.89 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6 مليون سهم بقيمة 928.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 35.04 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.27 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.47 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم بنك البحرين الاسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.60% وصولاً إلى سعر 0.137 دولار تلاه سهم إنوفيست بواقع 3.57% وصولاً إلى سعر 0.290 دولار، واحتلت مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليون دولار تلاه المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.1 مليون دينار.

تراجع آخر للسوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بعد أداء سلبي لكافة القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 42.80 نقطة وبنسبة 0.95% ليقفل عند مستوى 4455.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 558.8 ألف ريال نفذت من خلال 478 صفقة، وارتفع أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع اسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.13% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.68% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.

وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.30% وصولاً إلى سعر 0.094 ريال تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 2.59% وصولاً إلى سعر 0.119 ريال، وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.79% وصولاً إلى سعر 0.025 ريال تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 9.18% وصولاً إلى سعر 0.089 ريال، واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار مركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم عمان للاستثمار والتمويل بواقع 883 ألف سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 308.4 ألف ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 130.4 ريال.

السوق الأردنية بضغط من قطاعي المال والخدمات

تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.32% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2043.58 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.8 مليون سهم بقيمة 4.5 مليون دينار نفذت من خلال 1743 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 35 شركة واستقرار لأسعار أسهم 45 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.58% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.