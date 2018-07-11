"مجموعة الفنادق" في غرفة الشارقة تبحث دعم مهرجان الذيد للرطب

الشارقة 24:

بحثت مجموعة عمل قطاع الفنادق العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل مساهمة المنشآت الفندقية على مستوى الإمارة في دعم "مهرجان الذيد للرطب 2018" الذي تنطلق فعاليات دورته الثالثة خلال الفترة 19-21 يوليو الجاري.

وناقشت المجموعة مدى إمكانية استقطاب زوار الشارقة من نزلاء المنشآت الفندقية وتعريفهم بالحدث الذي تنظمه غرفة الشارقة للعام الثالث على التوالي وتشجيعهم على زيارته. كما استعرضت فرص تنظيم رحلات يومية لزيارة المهرجان ورعاية بعض فعالياته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، في مقر غرفة الشارقة برئاسة ناصر ناصف رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع الفنادق، بحضور أحمد الطنيجي ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي العضو الدائم في المجموعة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة رئيس اللجنة الإعلامية والترويجية لمهرجان الذيد للرطب، وفاطمة الشحي تنفيذي مجموعات العمل.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض جمال بوزنجال تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان الذيد للرطب التي تنطلق في 19 يوليو الجاري وتستمر فعالياتها على مدى 3 أيام وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي يعقد الأسبوع المقبل، مُسلطاً الضوء على الخطة الترويجية للحدث التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية في عدد من مدن الإمارة ومختلف الوسائل الإعلانية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأكدت المجموعة حرصها على مشاركة قطاع الفنادق في دعم مهرجان الذيد للرطب في دورته الجديدة والترويج له بالتعاون مع هيئة الانماء السياحي والتجاري، عبر تعريف ضيوف الشارقة من نزلاء الفنادق بالمهرجان عبر مختلف الوسائل المتاحة، ودراسة إمكانية تنظيم رحلات تسمح لزوار الإمارة بالتعرف على منطقة الذيد وتراثها العريق والاستمتاع بفعاليات المهرجان الثقافية والاقتصادية والترفيهية.

وأعرب ممثلي مجموعة عمل قطاع الفنادق عن ترحيبهم بالتفاعل مع أحداث المهرجان التي تعتبر من الفعاليات التراثية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة الوثيقة بالإرث التاريخي لأبناء الدولة، نظراً لارتباطها بشجرة مباركة تحظى برعاية ومكانة خاصة في وجدان الإماراتيين وثقافتهم وتستحق أن يكون لها فعالية خاصة تبرزها وتسلط الضوء عليها.

وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بواقع قطاع الفنادق، وخلص إلى ضرورة إطلاق مبادرات نوعية وابتكار عروض ترويجية تُسهم في استقطاب السياح وجذب الزوار إلى إمارة الشارقة خلال فصل الصيف وبالتالي تنشيط قطاع الفنادق ورفع عدد نزلائه.

ويُعتبر مهرجان الذيد للرطب الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2016 أحد أبرز المبادرات الاقتصادية والسياحية والتراثية والترويجية المدرجة على خارطة الفعاليات السنوية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الرامية لدعم مسيرة التنمية في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة عبر تعزيز موقع الذيد في قطاع الثروة الزراعية وترسيخ مكانتها وتحديداً في مجال زراعة النخيل التي تشتهر بتنوع وجودة أصنافه، عبر مضاعفة الاهتمام بالنخيل الذي يُعد منتجاً أصيلاً وعريقاً، والمساهمة في دعم ملاك النخيل والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.