71مليار درهم زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للإمارات

الشارقة 24 – وام:

بلغت قيمة الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال العامين الماضيين 2016-2017، وذلك في خطوة تعكس محافظة الدولة على مكانتها المتميزة كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وكانت دولة الإمارات حققت تقدماً بنحو 5 مراتب من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وفي ظل التدفق المتواصل للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي في فترة الرصد إلى 471 مليار درهم مع نهاية العام 2017، الذي استندت إليه وزارة الاقتصاد في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني.

وتظهر القراءة الأولية لحركة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، أن إجمالي رصيده التراكمي بلغ خلال العام 2015 نحو 400 مليار درهم، ثم ارتفع إلى مستوى 433 مليار درهم في العام 2016 بزيادة قدرها 33 مليار درهم وبنمو نسبته 8.2 %.

وتواصل التحسن في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2017 محققة زيادة بقيمة قدرها 38 مليار درهم وبنمو نسبته 8.8 تقريباً، وهو ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي إلى 471 مليار درهم بحسب ذات المصادر.

ويتوقع خبراء الاستثمار تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل جاذبية المناخ الاستثماري بشكل عام وقرب استضافة الدولة لمعرض اكسبو 2020.

يشار إلى أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 36 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم العربي في حين حلت بالمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا.